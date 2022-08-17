Son dakika! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 22 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, Birecik / Şanlıurfa hududunda iki askerimizin şehit olduğu terörist saldırısının ardından, bölgede tespit edilen terör hedeflerini vurmaya devam ediyor. Açıklanan son rakama göre ise 22 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 22 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! Türk Silahlı Kuvvetleri'nden PKK'ya peş peşe darbeler gelmeye devam ediyor. MSB'den yapılan açıklamada 22 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Birecik / Şanlıurfa hududunda iki kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu terörist saldırısının ardından bölgede belirlenen hedefleri vurmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar bölgede 22 terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Son dakika! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 22 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 22 terörist etkisiz hale getirildi

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