Son dakika | Şırnak-Cizre karayolunda askeri araç kazası!

Son dakika haberi... Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 11 askerimizin şehit olduğunu, 2 askerimizin ise yaralandığının açıklanmasının ardından Şırnak-Cizre'den de kötü haber geldi.

Şırnak-Cizre karayolunda seyir halinde olan askeri araç yolun yağışlı ve kaygan olması sebebiyle şarampole devrildi.

YARALI ASKERLER HASTANEYE KALDIRILDI

Araçtaki 11 asker, ambulanslarla Şırnak ve Cizre devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralı askerlere ilişkin yapılan açıklamada sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

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