Son dakika | Süper Lig'de bir ayrılık daha! Göztepe'de Ünal Karaman ile yollar ayrıldı Son dakika haberi... Göztepe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Son dakika haberi... Göztepe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrıldığı belirtildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Ünal Karaman ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Duruşu ve kişiliğiyle Türk futbolunun örnek karakteri olan Ünal Karaman'a ve ekibine Göztepe’mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz." İzmir ekibi, 3 haftası geride kalan Süper Lig'de 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. ÜNAL KARAMAN KİMDİR? Ünal Karaman, 29 Haziran 1966 tarihinde Konya'da dünyaya geldi. İlk olarak Konyaspor genç takımında forma giydi. Ünal Karaman hakkında detaylıo bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsinşz... Ünal Karaman kimdir? Berkem Temizel Gece Editörü