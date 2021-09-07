Son dakika | Suriye'den acı haber! Roketli saldırıda Uzman Çavuş Muammer Yiğit şehit oldu, 4 asker yaralandı

Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde Suriye'nin El Bab kenti yakınlarında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının konuşlandığı üs bölgesine, PKK/YPG'li teröristlerin hakimiyetinde bulunan Münbiç bölgesinden roketatarlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda Tokat nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit şehit oldu, 4 asker yaralandı. Yaralı askerler, üs bölgesinden tahliye edilerek sınır hattından ambulanslara tedavi edilmek üzere Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit'in naaşı ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

ÇOK SAYIDA TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan hain saldırının ardından roketin atıldığı bölge obüsler ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı. Bölgede bulunan çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edilirken atışların sürdüğü kaydedildi.

TOKAT VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Ayrıca Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada," Suriye Üs Bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu Turhallı hemşerimiz Uzman Çavuş Muammer Yiğit Şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve Tokatlı hemşehrilerimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Asil milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit kimdir, nereli? Evli mi? Kaç çocuğu var? Kaç yaşında ve nasıl şehit oldu?

EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI

Ayrıca şehit asker Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, şehidin şehadet haberi Gaziantep'te yaşayan eşine bildirildi.