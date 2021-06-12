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  3. Son dakika | Suudi Arabistan'dan hac kararı: O kişilere izin verilecek

Son dakika | Suudi Arabistan'dan hac kararı: O kişilere izin verilecek

Son dakika...  Suudi Arabistan, bu yıl hac ibadetine sadece ülke içindeki vatandaşların  ve ülkede oturma izni olanların kabul edileceğini duyurdu.

Son dakika | Suudi Arabistan'dan hac kararı: O kişilere izin verilecek

Son dakika... Suudi Arabistan, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetine sınırlama getirdi. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan açıklamada hac ibadeti sırasında salgın nedeniyle alınacak önlemleri ve kimlerin kabul edileceğine yer verildi. 

ÜLKE DIŞINDAN KİMSE KABUL EDİLMEYECEK

Açıklamaya göre ülke içinden 60 bin kişinin hacca kabul edileceği ve yurtdışından kimsenin alınmayacağı bilgisine yer verildi. Ayrıca, kronik rahatsızlığı olmayan, 18 ila 65 yaş arasında ve aşı olmuş kişilerin hac için kabul edileceği bildirildi.

Hac ve Umre Bakanlığı 9 Mayıs'taki açıklamasında, bu yıl hac ibadetinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde özel sağlık ve güvenlik şartları çerçevesinde yapılacağını duyurmuştu.

Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.

Kaynak:AA

Tayfun Altuntaş
Editör
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