Son dakika | Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan et fiyatına zam açıklaması: Kırmızı et piyasasını etkilememektedir
Son dakika...Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu'nun et fiyatlarına zam yapmasına ilişkin olarak yapılan açıklamada, söz konusu düzenlemenin kırmızı et piyasasını etkilemediği kurumun kıyma ve kuşbaşıyı piyasa fiyatlarının altında satmaya devam edeceği belirtildi.
Et ve Süt Kurumu'nun et fiyatlarına yüzde 48 oranında zam yapmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından konuya ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlığın açıklamasında kıyma ve kuşbaşı fiyatlarının piyasanın altında satışa sunulduğu belirtildi.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Et ve Süt Kurumu (ESK) satış mağazalarında yıllık kıyma ve kuşbaşı eti satışı 6 bin tondur. Bu rakam Türkiye kırmızı et satışının yüzde birinin altındadır.
Bu nedenle ESK'nın Türkiye genelindeki 18 satış mağazasında, nihai tüketiciye satılan ürünlerin fiyatlarında düzenlemeye gitmesi, kırmızı et piyasasını etkilememektedir.
Yeni fiyat düzenlemesinden sonra, ESK mağazalarında tüketiciye ulaştırılan ürünler piyasanın yüzde 15 altında satılmaktadır.
Böylece ESK kıymayı 83 TL'den, kuşbaşını 92 TL'den piyasa fiyatının altında satışa sunmaktadır.
Hükümetimiz ve Bakanlığımız üreticimizin ve tüketicimizin yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye de devam edecektir."
ET VE SÜT KURUMU KIRMIZI ET FİYATLARI
|MAĞAZA SATIŞ FİYATLARI
|ÜRÜN ADI
FİYATI KDV DAHİL (TL/KG)
|KIRMIZI ET
|SIĞIR KIYMA
|83,00
|SIĞIR KUŞBAŞI
|92,00
|SIĞIR BİFTEK-ROSTO
|117,50
|SIĞIR KONTRFİLE
|145,00
|SIĞIR PİRZOLA
|152,00
|SIĞIR BONFİLE
|228,00
|BEYAZ ET
|GÖVDE TAVUK
|26,50
|MANGALLIK GÖVDE TAVUK ETİ
|30,50
|TAVUK BUT
|28,00
|TAVUK BUT (SPESİYAL)
|32,00
|TAVUK GÖĞÜS (KANATSIZ)
|29,50
|TAVUK GÖĞÜS (SPESİYAL)
|29,50
|TAVUK KANAT
|34,00
|TAVUK BAGET
|31,50
|TAVUK PİRZOLA
|36,00
|TAVUK SARMA
|36,00
|TAVUK FİLETO (DERİLİ)
|37,50
|TAVUK FİLETO (DERİSİZ)
|44,50
|TAVUK CİĞER
|16,00
|TAVUK TAŞLIK
|19,50
|ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ
|BEYAZ ET ŞARKÜTERİ
|PİLİÇ BURGER
|42,50
|PİLİÇ SALAM
|49,00
|PİLİÇ SOSİS
|49,00
|PİLİÇ SUCUK
|53,50
|PİLİÇ YAPRAK DÖNER
|65,00
|KIRMIZI ET ŞARKÜTERİ
|SUCUK-SALAM-SOSİS
|ACILI SUCUK
|95,00
|BATON SUCUK
|95,00
|KANGAL SUCUK
|95,00
|MANGAL SUCUK
|95,00
|FERMENTE SUCUK
|109,00
|OSMANLI DANA SUCUK
|110,00
|MACAR SALAM
|82,50
|FISTIKLI SALAM
|85,00
|KOKTEYL SOSİS
|81,50
|SOYULMUŞ SOSİS
|81,50
|BURGER-KÖFTE
|SIĞIR BURGER
|82,00
|AKÇAABAT KÖFTE
|96,00
|İNEGÖL KÖFTE
|96,00
|KASAP KÖFTE
|96,00
|MİSKET KÖFTE
|96,00
|TEKİRDAĞ KÖFTE
|96,00
|DÖNER
|KIYMA DÖNER
|120,00
|YAPRAK DÖNER
|140,00
|KAVURMA
|EBK SIĞIR KIYMA KAVURMA
|124,00
|EBK SIĞIR KAVURMA
|127,00
|EBK DANA KAVURMA
|152,00
|EBK BİNGÖL KAVURMA
|194,00
|DİLİMLİ EBK SIĞIR KAVURMA
|140,00
|DİLİMLİ EBK DANA KAVURMA
|162,50
|DİLİMLİ EBK BİNGÖL KAVURMA
|206,00
|PASTIRMA
|BLOK PASTIRMA
|197,50
|DİLİMLİ PASTIRMA
|206,00
|EKSTRA PASTIRMA
|215,50
|EKSTRA DİLİMLİ PASTIRMA
|224,50
|İŞKEMBE
|PİŞMİŞ İŞKEMBE
|60,00
|JÖLE İŞKEMBE
|61,00
|KUYRUK YAĞI
|81,50
|SÜT ÜRÜNLERİ
|ESK TEREYAĞ
75,00
|KONSERVE - ET- KEMİK SUYU TL/ADET
|800 GR DANA KIYMA KONSERVESİ
|31,50
|800 GR DANA KUŞBAŞI KONSERVESİ
|38,75
|200 GR ET SUYU
|5,50
|200 GR KEMİK SUYU
|7,00
Kırmızı et fiyatlarına gelen zammın nedeni belli oldu! Et ve Süt Kurumu Müdürü Osman Uzun açıkladı: "Uzun kuyruklar oluşuyordu..."
Et ve Süt Kurumu, kırmızı et fiyatlarında artışa gitti! Bir kilo kıyma 56 TL'den 83 TL'ye çıktı