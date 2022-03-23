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  3. Son dakika | Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan et fiyatına zam açıklaması: Kırmızı et piyasasını etkilememektedir

Son dakika | Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan et fiyatına zam açıklaması: Kırmızı et piyasasını etkilememektedir

Son dakika...Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu'nun et fiyatlarına zam yapmasına ilişkin olarak yapılan açıklamada, söz konusu düzenlemenin kırmızı et piyasasını etkilemediği kurumun kıyma ve kuşbaşıyı piyasa fiyatlarının altında satmaya devam edeceği belirtildi.

Son dakika | Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan et fiyatına zam açıklaması: Kırmızı et piyasasını etkilememektedir

Et ve Süt Kurumu'nun et fiyatlarına yüzde 48 oranında zam yapmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından konuya ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlığın açıklamasında kıyma ve kuşbaşı fiyatlarının piyasanın altında satışa sunulduğu belirtildi. 

 

Son dakika | Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan et fiyatına zam açıklaması: Kırmızı et piyasasını etkilememektedir

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Et ve Süt Kurumu (ESK) satış mağazalarında yıllık kıyma ve kuşbaşı eti satışı 6 bin tondur. Bu rakam Türkiye kırmızı et satışının yüzde birinin altındadır.

Bu nedenle ESK'nın Türkiye genelindeki 18 satış mağazasında, nihai tüketiciye satılan ürünlerin fiyatlarında düzenlemeye gitmesi, kırmızı et piyasasını etkilememektedir.

Son dakika | Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan et fiyatına zam açıklaması: Kırmızı et piyasasını etkilememektedir

Yeni fiyat düzenlemesinden sonra, ESK mağazalarında tüketiciye ulaştırılan ürünler piyasanın yüzde 15 altında satılmaktadır.

Böylece ESK kıymayı 83 TL'den, kuşbaşını 92 TL'den piyasa fiyatının altında satışa sunmaktadır.

Hükümetimiz ve Bakanlığımız üreticimizin ve tüketicimizin yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye de devam edecektir."

Son dakika | Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan et fiyatına zam açıklaması: Kırmızı et piyasasını etkilememektedir

ET VE SÜT KURUMU KIRMIZI ET FİYATLARI

MAĞAZA SATIŞ FİYATLARI
ÜRÜN ADI 

FİYATI KDV DAHİL (TL/KG)

KIRMIZI ET 
SIĞIR KIYMA 83,00
SIĞIR KUŞBAŞI 92,00
SIĞIR BİFTEK-ROSTO 117,50
SIĞIR KONTRFİLE145,00
SIĞIR PİRZOLA 152,00
SIĞIR BONFİLE  228,00
BEYAZ ET
GÖVDE TAVUK 26,50
MANGALLIK GÖVDE TAVUK ETİ 30,50
TAVUK BUT 28,00
TAVUK BUT (SPESİYAL) 32,00
TAVUK GÖĞÜS (KANATSIZ) 29,50
TAVUK GÖĞÜS (SPESİYAL) 29,50
TAVUK KANAT 34,00
TAVUK BAGET 31,50
TAVUK PİRZOLA 36,00
TAVUK SARMA 36,00
TAVUK FİLETO (DERİLİ)37,50
TAVUK FİLETO (DERİSİZ) 44,50
TAVUK CİĞER16,00
TAVUK TAŞLIK19,50
 
ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ
BEYAZ ET ŞARKÜTERİ
PİLİÇ BURGER42,50
PİLİÇ SALAM49,00
PİLİÇ SOSİS 49,00
PİLİÇ SUCUK53,50
PİLİÇ YAPRAK DÖNER65,00
KIRMIZI ET ŞARKÜTERİ
SUCUK-SALAM-SOSİS
ACILI SUCUK95,00
BATON SUCUK95,00
KANGAL SUCUK95,00
MANGAL SUCUK95,00
FERMENTE SUCUK109,00
OSMANLI DANA SUCUK110,00
MACAR SALAM82,50
FISTIKLI SALAM85,00
KOKTEYL SOSİS81,50
SOYULMUŞ SOSİS81,50
BURGER-KÖFTE
SIĞIR BURGER82,00
AKÇAABAT KÖFTE96,00
İNEGÖL KÖFTE96,00
KASAP KÖFTE96,00
MİSKET KÖFTE96,00
TEKİRDAĞ KÖFTE96,00
DÖNER
KIYMA DÖNER120,00
YAPRAK DÖNER140,00
KAVURMA
EBK SIĞIR KIYMA KAVURMA124,00
EBK SIĞIR KAVURMA127,00
EBK DANA KAVURMA152,00
EBK BİNGÖL KAVURMA194,00
DİLİMLİ EBK SIĞIR KAVURMA140,00
DİLİMLİ EBK DANA KAVURMA162,50
DİLİMLİ EBK BİNGÖL KAVURMA206,00
PASTIRMA
BLOK PASTIRMA197,50
DİLİMLİ PASTIRMA206,00
EKSTRA PASTIRMA 215,50
EKSTRA DİLİMLİ PASTIRMA224,50
İŞKEMBE
PİŞMİŞ İŞKEMBE60,00
JÖLE İŞKEMBE61,00
 
KUYRUK YAĞI81,50
 
SÜT ÜRÜNLERİ
ESK TEREYAĞ

75,00

KONSERVE - ET- KEMİK SUYU                                                       TL/ADET
800 GR  DANA KIYMA KONSERVESİ31,50
800 GR  DANA KUŞBAŞI KONSERVESİ 38,75
200 GR  ET SUYU5,50
200 GR  KEMİK SUYU7,00

 

{TITLE_STRIP}Kırmızı et fiyatlarına gelen zammın nedeni belli oldu! Et ve Süt Kurumu Müdürü Osman Uzun açıkladı: "Uzun kuyruklar oluşuyordu..."

{TITLE_STRIP}Et ve Süt Kurumu, kırmızı et fiyatlarında artışa gitti! Bir kilo kıyma 56 TL'den 83 TL'ye çıktı

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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