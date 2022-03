Son dakika | Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan et fiyatına zam açıklaması: Kırmızı et piyasasını etkilememektedir Son dakika...Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu'nun et fiyatlarına zam yapmasına ilişkin olarak yapılan açıklamada, söz konusu düzenlemenin kırmızı et piyasasını etkilemediği kurumun kıyma ve kuşbaşıyı piyasa fiyatlarının altında satmaya devam edeceği belirtildi.

Et ve Süt Kurumu'nun et fiyatlarına yüzde 48 oranında zam yapmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından konuya ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlığın açıklamasında kıyma ve kuşbaşı fiyatlarının piyasanın altında satışa sunulduğu belirtildi. Bakanlığın açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Et ve Süt Kurumu (ESK) satış mağazalarında yıllık kıyma ve kuşbaşı eti satışı 6 bin tondur. Bu rakam Türkiye kırmızı et satışının yüzde birinin altındadır. Bu nedenle ESK'nın Türkiye genelindeki 18 satış mağazasında, nihai tüketiciye satılan ürünlerin fiyatlarında düzenlemeye gitmesi, kırmızı et piyasasını etkilememektedir. Yeni fiyat düzenlemesinden sonra, ESK mağazalarında tüketiciye ulaştırılan ürünler piyasanın yüzde 15 altında satılmaktadır. Böylece ESK kıymayı 83 TL'den, kuşbaşını 92 TL'den piyasa fiyatının altında satışa sunmaktadır. Hükümetimiz ve Bakanlığımız üreticimizin ve tüketicimizin yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye de devam edecektir." ET VE SÜT KURUMU KIRMIZI ET FİYATLARI MAĞAZA SATIŞ FİYATLARI ÜRÜN ADI FİYATI KDV DAHİL (TL/KG) KIRMIZI ET SIĞIR KIYMA 83,00 SIĞIR KUŞBAŞI 92,00 SIĞIR BİFTEK-ROSTO 117,50 SIĞIR KONTRFİLE 145,00 SIĞIR PİRZOLA 152,00 SIĞIR BONFİLE 228,00 BEYAZ ET GÖVDE TAVUK 26,50 MANGALLIK GÖVDE TAVUK ETİ 30,50 TAVUK BUT 28,00 TAVUK BUT (SPESİYAL) 32,00 TAVUK GÖĞÜS (KANATSIZ) 29,50 TAVUK GÖĞÜS (SPESİYAL) 29,50 TAVUK KANAT 34,00 TAVUK BAGET 31,50 TAVUK PİRZOLA 36,00 TAVUK SARMA 36,00 TAVUK FİLETO (DERİLİ) 37,50 TAVUK FİLETO (DERİSİZ) 44,50 TAVUK CİĞER 16,00 TAVUK TAŞLIK 19,50 ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ BEYAZ ET ŞARKÜTERİ PİLİÇ BURGER 42,50 PİLİÇ SALAM 49,00 PİLİÇ SOSİS 49,00 PİLİÇ SUCUK 53,50 PİLİÇ YAPRAK DÖNER 65,00 KIRMIZI ET ŞARKÜTERİ SUCUK-SALAM-SOSİS ACILI SUCUK 95,00 BATON SUCUK 95,00 KANGAL SUCUK 95,00 MANGAL SUCUK 95,00 FERMENTE SUCUK 109,00 OSMANLI DANA SUCUK 110,00 MACAR SALAM 82,50 FISTIKLI SALAM 85,00 KOKTEYL SOSİS 81,50 SOYULMUŞ SOSİS 81,50 BURGER-KÖFTE SIĞIR BURGER 82,00 AKÇAABAT KÖFTE 96,00 İNEGÖL KÖFTE 96,00 KASAP KÖFTE 96,00 MİSKET KÖFTE 96,00 TEKİRDAĞ KÖFTE 96,00 DÖNER KIYMA DÖNER 120,00 YAPRAK DÖNER 140,00 KAVURMA EBK SIĞIR KIYMA KAVURMA 124,00 EBK SIĞIR KAVURMA 127,00 EBK DANA KAVURMA 152,00 EBK BİNGÖL KAVURMA 194,00 DİLİMLİ EBK SIĞIR KAVURMA 140,00 DİLİMLİ EBK DANA KAVURMA 162,50 DİLİMLİ EBK BİNGÖL KAVURMA 206,00 PASTIRMA BLOK PASTIRMA 197,50 DİLİMLİ PASTIRMA 206,00 EKSTRA PASTIRMA 215,50 EKSTRA DİLİMLİ PASTIRMA 224,50 İŞKEMBE PİŞMİŞ İŞKEMBE 60,00 JÖLE İŞKEMBE 61,00 KUYRUK YAĞI 81,50 SÜT ÜRÜNLERİ ESK TEREYAĞ 75,00 KONSERVE - ET- KEMİK SUYU TL/ADET 800 GR DANA KIYMA KONSERVESİ 31,50 800 GR DANA KUŞBAŞI KONSERVESİ 38,75 200 GR ET SUYU 5,50 200 GR KEMİK SUYU 7,00 Kırmızı et fiyatlarına gelen zammın nedeni belli oldu! Et ve Süt Kurumu Müdürü Osman Uzun açıkladı: "Uzun kuyruklar oluşuyordu..." Et ve Süt Kurumu, kırmızı et fiyatlarında artışa gitti! Bir kilo kıyma 56 TL'den 83 TL'ye çıktı Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri