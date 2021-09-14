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  3. SON DAKİKA! TCDD Genel Müdürü Abdülkerim Murat Atik istifa etti!

SON DAKİKA! TCDD Genel Müdürü Abdülkerim Murat Atik istifa etti!

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı tarafından imzalanan Resmi Gazete'de yer alan kararname ile 10 gün önce Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürüğüne atanan Abdülkerim Murat Atik istifa etti.

SON DAKİKA! TCDD Genel Müdürü Abdülkerim Murat Atik istifa etti!

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 10 gün önce TCDD Genel Müdürlüğüne atanan Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik istifa etti. Atik’in yerine Genel Müdür Yardımcısı Metin Akbaş getirildi. 

3 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarında, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun görevden alınmıştı. Yerine ise Sun Group şirketinin yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Abdülkerim Murat Atik getirilmişti.

{TITLE_STRIP}Murat Atik kimdir? Nereli, kaç yaşında? Murat Atik neden istifa etti?

 

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