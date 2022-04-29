Ramazan Bayramında PTT açık mı, kapalı mı? Bayramda MNG, Aras, PTT, Trendyol, Yurtiçi kargo çalışıyor mu 2-3-4 Mayıs 2022?Halk TV sunucusu Şirin Payzın'dan, Kadir Gecesi'nde İslam'ı ayaklar altına alan Pegasus çalışanlarına tam destek! "Türkiye laik bir ülke!"Son dakika | TFF duyurdu! 2022- 2023 futbol sezonunu takvimi belli oldu! İşte liglerin başlayacağı tarih...Sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Yusuf Engin kaldıkları yerden devam ediyor! Aşk yeniden alevlendi, konserde birbirlerinin içine girmişler!Son dakika | Mahkeme idari tedbir koydu! Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal edildi!Nihat Hatipoğlu'nun güzellik uzmanı kadına verdiği yanıt şaşırttı! "Cevabım sizi üzecek"Bayram ikramiyesi alacak emekliler dikkat! Dolandırılabilirsiniz!İrem Derici'nin kardeşini görenler gözlerine inanamadı! "Ablası gibi çirkin"Ramazan Bayramında bankalar açık mı 2-3-4 Mayıs 2022? Bayramda bankalar çalışıyor mu, kapalı mı?Son dakika: Kırşehir’den kahreden haber! Yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Son dakika | TFF duyurdu! 2022- 2023 futbol sezonunu takvimi belli oldu! İşte liglerin başlayacağı tarih...

Son dakika | TFF duyurdu! 2022- 2023 futbol sezonunu takvimi belli oldu! İşte liglerin başlayacağı tarih...

Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 futbol sezonunun başlangıç ve bitiş tarihi açıkladı. Buna göre Süper Lig'de sezon 5 Ağustos'ta başlayacak, 29 Nisan 2023'te sona erecek.

Son dakika | TFF duyurdu! 2022- 2023 futbol sezonunu takvimi belli oldu! İşte liglerin başlayacağı tarih...

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in 2022-2023 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

Alınan karara göre; Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. Spor Toto 1. Lig'de ise normal sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.

21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1.Lig'e 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren ara verilecek. 

TFF 2. Lig'de müsabakalar 27-28 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te sona erecek.

TFF 3. Lig'de ise karşılaşmalar 3-4 Eylül 2022 tarihinden itibaren oynanacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te bitecek. 

Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek."

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT