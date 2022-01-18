Son dakika! TFF, Spor Toto Süper Lig'de bu sezona Ahmet Çalık Sezonu ismini verdi!

Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybeden ve Türk futbol camiasının derin bir üzüntüye boğan Ahmet Çalık'ın adı sezona verildi. TFF'nin resmi sitesinden yayımladığı açıklamayla Süper Lig'de şu an oynanan 2021-2022 sezonuna Ahmet Çalık sezonu adı verildi. Daha önce de uygulanan sezonlara futbol adamları ve eski futbolcuların adı verilmesi uygulaması 2019-2020 sezonun itibarıyla kaldırılmıştı. Bu karar Ahmet Çalık için istisna olarak yeniden getirildi.

"2019-2020 İTİBARIYLA KALDIRILMIŞTI"

TFF konuyla ilgili olarak, "Bilindiği üzere önceki yıllarda Spor Toto Süper Lig'in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski millî futbolcuların anısına oynanması uygulanması Federasyonumuz tarafından 2019-2020 sezonu itibarıyla kaldırılmıştı.

"İSMİNE YAKIŞIR ŞEKİLDE ANILDI"

Ancak, geçtiğimiz hafta Salı günü elim bir trafik kazası sonucunda kaybettiğimiz; efendiliği, örnek kişiliği, sahadaki centilmen mücadelesi ve duruşuyla bütün herkesin takdirini kazanmış millî oyuncumuz İttifak Holding Konyasporlu merhum Ahmet Çalık gerek Federasyonumuz gerek kulüplerimiz gerek Konya halkı tarafından ismine yakışır şekilde anılmış ve çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir.

"BU SEZONA MAHSUS OLMAK ÜZERE"

Yönetim Kurulumuz yaptığı değerlendirmede, her ne kadar sezona isim verme uygulamasını kaldırmış olsa da sadece bu sezona mahsus olmak üzere ligin kalan haftalarının 2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu olarak oynatılmasına karar vermiştir.

"BİR KEZ DAHA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ"

8'i A Millî olmak üzere 76 kez Ay-Yıldızlı formamızı giyen merhum Ahmet Çalık'a bir kez daha Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, İttifak Holding Konyaspor ve tüm Türk futbol camiasına tekrardan başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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