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  3. Son dakika| TFF'den Avrupa Süper Ligi açıklaması: Kabul edilemez buluyoruz

Son dakika| TFF'den Avrupa Süper Ligi açıklaması: Kabul edilemez buluyoruz

Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF), Avrupa Süper Ligine ilişkin yapılan açıklamada, "Dünya futbolunun geleceğini bütünüyle tehlikeye atacak bu anlamsız teşebbüsü kabul edilemez buluyoruz." denildi.

Son dakika| TFF'den Avrupa Süper Ligi açıklaması: Kabul edilemez buluyoruz

Son dakika...Avrupa'nın önde gelen futbol kulüplerinin kurduğu Avrupa Süper Ligi hakkında Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinden yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada bazı Avrupa kulüpleri tarafından oluşturulduğu ilan edilen Avrupa Süper Ligi projesi ile ilgili gelişmelerin büyük bir endişe ile takip edildiği kaydedilerek," Dünya futbolunun geleceğini bütünüyle tehlikeye atacak bu anlamsız teşebbüsü kabul edilemez buluyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, başta futbolumuzun çatı kurumları olan FIFA ve UEFA olmak üzere tüm paydaşlar ve bu spora gönülden bağlı olan futbol ailesinin her ferdinin yanında olduğumuzu açık bir şekilde beyan ediyoruz." denildi. 

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Yönetim Kurulu’na inanıyoruz, alacakları kararı sonuna kadar destekliyoruz.

Önemli olan, zor zamanlardan geçtiğimiz bu süreçte, bu oyunun geleceği için bireysel değil birlik beraberlik içerisinde hareket etmek ve bu yönde kararlar almaktır. 

Futbolun geleceği adına, söz konusu oluşumda yer alan kulüpleri, başlattıkları bu ayrılıkçı eylemden bir an önce vazgeçmeye davet ediyoruz. 

Yalnızca kendi çıkarlarını düşünen bu harekete haklı bir tepki gösteren Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı’na sergiledikleri bu duruş için Türk futbolu adına teşekkür ediyoruz. "

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Tayfun Altuntaş
Editör
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