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  3. Son dakika | Trabzonspor'dan ayrılmıştı! Fenerbahçe, Anthony Nwakaeme'yi resmen açıkladı!

Son dakika | Trabzonspor'dan ayrılmıştı! Fenerbahçe, Anthony Nwakaeme'yi resmen açıkladı!

Son dakika... Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme ile transfer görüşmesi yapılmadığını bildirdi.

Son dakika | Trabzonspor'dan ayrılmıştı! Fenerbahçe, Anthony Nwakaeme'yi resmen açıkladı!

Dört sezonluk Trabzonspor macerasının sona ermesinin ardından adı Fenerbahçe ile anılan Anthony Nwakaeme için sarı lacivertli kulüpten açıklama yapıldı. Nwakaeme'nin menajerinin sarı lacivertli kulüple temasa geçtiği kaydedilen açıklamada futbolcu ile ilgilenilmediğini ifade edildiği belirtildi. 

Son dakika | Trabzonspor'dan ayrılmıştı! Fenerbahçe, Anthony Nwakaeme'yi resmen açıkladı!

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilgilendirme | Kulübümüzün, Anthony Nwakaeme ile ilgili ne geçmişte ne de mevcut transfer döneminde hiçbir teması dolayısıyla transfer girişimi olmamıştır.

Bununla beraber söz konusu futbolcunun menajeri Kulübümüzle temasa geçtiğinde futbolcu ile ilgilenmediğimiz kendilerine ifade edilmiştir.
 
Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Son dakika | Trabzonspor'dan ayrılmıştı! Fenerbahçe, Anthony Nwakaeme'yi resmen açıkladı!

145 MAÇTA 47 GOL ATMIŞTI

Özelikle geçtiğimiz sezon çıktığı 32 maçta 12 gol, 11 asistle 23 gole katkı yapan yıldız futbolcu, 4 sezon formasını giydiği bordo mavili ekipte 145 maça çıkıp, 47 gole imza attı.

Son dakika | Trabzonspor'dan ayrılmıştı! Fenerbahçe, Anthony Nwakaeme'yi resmen açıkladı!

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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