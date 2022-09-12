Son Dakika! TÜİK rakamları açıkladı! İşsizlikte düşüş devam ediyor! İşsiz gençlerin oranı azaldı

Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 445 bin kişi oldu.

Gül Erdoğan
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Son Dakika! TÜİK rakamları açıkladı! İşsizlikte düşüş devam ediyor! İşsiz gençlerin oranı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı temmuzda bir önceki aya göre 113 bin kişi azalarak 3 milyon 445 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,6 iken kadınlarda yüzde 13,1 olarak tahmin edildi.

Son Dakika! TÜİK rakamları açıkladı! İşsizlikte düşüş devam ediyor! İşsiz gençlerin oranı azaldı

İŞSİZ GENÇLER AZALDI

İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 148 bin kişi azalarak 30 milyon 608 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 47,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 64,6 iken kadınlarda yüzde 30,3 olarak gerçekleşti.

Son Dakika! TÜİK rakamları açıkladı! İşsizlikte düşüş devam ediyor! İşsiz gençlerin oranı azaldı

İşgücü bir önceki aya göre 262 bin kişi azalarak 34 milyon 52 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,7, kadınlarda ise yüzde 34,9 oldu.

Son Dakika! TÜİK rakamları açıkladı! İşsizlikte düşüş devam ediyor! İşsiz gençlerin oranı azaldı

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalış ile yüzde 19,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 16,2, kadınlarda ise yüzde 24,7 olarak tahmin edildi.

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