Bursa'da ilginç olay! 8 yıllık esnafı ve elemanını hırsız sanıp feci şekilde darp ettilerAlmanya’da vaka artışları durdurulamıyor! Son 24 saatte korona virüsten 293 ölümKorona bu köye hiç uğramadı! Covid-19’un giremediği köyde aşılama tamamlandıErzurumlu çocuklar, işkence edilerek sakat bırakılan köpeğe sahip çıktıKarda hayatta kalma eğitimi! Hakkari’de kurtarma tatbikatı yapıldıMüge Anlı canlı yayını bugün 15 Nisan Perşembe full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBESakarya Park'a vatandaşlar yaz aylarında kavuşacakBir kez bile gitmedi ama hiç gitmediği İstanbul’dan trafik cezası yediYine berabere kalındı! Menemenspor 6 maçında 5. beraberliği aldıMert Armağan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. SEYAHAT TURİZM
  3. SON DAKİKA! Türk Hava Yolları'ndan flaş Rusya kararı: Uçuşlar 1 Haziran'a dek durduruldu!

SON DAKİKA! Türk Hava Yolları'ndan flaş Rusya kararı: Uçuşlar 1 Haziran'a dek durduruldu!

Son dakika haberi... Türk Hava Yolları (THY), 1 Haziran'a kadar Rusya çıkışlı ve varışlı tüm seferlerin durdurulduğunu, bu dönemde Türkiye ile Rusya arasında karşılıklı haftada iki sefer yapılacağını bildirdi.

SON DAKİKA! Türk Hava Yolları'ndan flaş Rusya kararı: Uçuşlar 1 Haziran'a dek durduruldu!

Son dakika haberi... Türk Hava Yolları (THY), 1 Haziran'a kadar Rusya çıkışlı ve varışlı tüm seferlerin durdurulduğunu, bu dönemde Türkiye ile Rusya arasında karşılıklı haftada iki sefer yapılacağını bildirdi.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu kararın resmi makamlarca alındığı belirtildi. Resmi makamlarca alınan karar uyarınca, Türkiye ile Rusya arasında haftada iki sefer karşılıklı icra edilecek.

Türk Hava Yolları (THY), 1 Haziran'a kadar Rusya çıkışlı ve varışlı tüm seferlerin durdurulduğunu, bu dönemde Türkiye ile Rusya arasında karşılıklı haftada iki sefer yapılacağını bildirdi.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu kararın resmi makamlarca alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"15 Nisan ile 1 Haziran 2021 tarihleri arasında Rusya Federasyonu çıkışlı ve varışlı tüm seferler durdurulmuştur. Bu süre boyunca Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında, karşılıklı olarak haftada iki sefer icra edilecek olup uçuşlarınız hakkında güncel bilgiler için sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bilet değişikliği ve diğer talepleriniz için işlemlerinizi, 0850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden, satış ofislerimizden veya biletinizi satın aldığınız acenteye başvurarak gerçekleştirebilirsiniz."

 

       

 

 

AYRINTILAR GELECEK...

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT