SON DAKİKA! Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali istifa etti!

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, 10 yıldan bu yana sürdürdüğü görevini bırakma kararı aldı. Bloomberg'ün haberine göre, isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, kararın yakın bir zamanda duyurulacağını söyledi.

Adnan Bali'nin bankadan ayrılacağı yönündeki söylentilerin gündeme gelmesiyle İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürlüğü Adnan Bali’nin ev sahipliğinde bir basın toplantısı düzenleneceğini açıkladı. 6 Ocak 2021 tarihinde İş Bankası Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilecek. Bu toplantıda Adnan Vali’nin istifa kararını açıklaması bekleniyor.

TÜRKİYE İŞ BANKASI GENEL MÜDÜRÜ ADNAN BALİ KİMDİR?

1962 yılında Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dünyaya gelen Adnan Bali, 1986 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Aynı yıl İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Sayın Bali, 1994 yılında Müdür Yardımcısı olarak Fon Yönetimi Müdürlüğü’ne atanmıştır.

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