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  3. Son dakika | Ünlü oyuncu Toygun Ateş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika | Ünlü oyuncu Toygun Ateş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Koronavirüs salgınına yakalanan ve entübe edilen 66 yaşındaki oyuncu Toygun Ateş hayatını kaybetti.

Son dakika | Ünlü oyuncu Toygun Ateş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Film çekimleri için Malatya'ya giden ve burada koronavirüs salgınına yakalanan ünlü oyuncu Toygun Ateş hastaneye kaldırılmıştı. Geçtiğimiz günlerde durumu ağırlaşan ve entübe edilen Toygun Ateş'ten üzücü bir haber geldi.

Toygun Ateş'in virüsten dolayı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 66 yaşında hayatını kaybettiği ifade edildi.

TOYGUN ATEŞ KİMDİR?

Toygun Ateş, 2 Haziran 1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Toygun Ateş hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

Toygun Ateş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?Toygun Ateş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Toygun Ateş kaç yaşında ve neden öldü?Toygun Ateş kaç yaşında ve neden öldü?

 

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Tayfun Altuntaş
Editör
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