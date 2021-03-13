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  3. SON DAKİKA! Ünlü tiyatrocu Levent Niş hayatını kaybetti!

SON DAKİKA! Ünlü tiyatrocu Levent Niş hayatını kaybetti!

Türk tiyatrosunun kıymetli isimlerinden Levent Niş hayatını kaybetti. Sanat dünyasını yasa boğan haberi, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, Twitter üzerinden duyurdu.

SON DAKİKA! Ünlü tiyatrocu Levent Niş hayatını kaybetti!

Türk tiyatrosunun kıymetli isimlerinden Levent Niş hayatını kaybetti. Sanat dünyasını yasa boğan haberi, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, Twitter üzerinden duyurdu.

Yapılan açıklamada,

"Türk tiyatrosunun kıymetli oyuncularından Levent Niş'in vefatını üzüntüyle öğrendik.  

Devlet Tiyatrolarımızın emektar sanatçısına Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi. 

Levent Niş kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli?Levent Niş kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli?

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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