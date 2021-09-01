Son dakika | Usta oyuncu Nusret Çetinel hayatını kaybetti!

Son dakika haberi... Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel'in yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay Çetinel'in ölümünü duyurdu.

Akay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Eylül ayı sanat camiasına yaprak dökümü ile geldi. Şimdi ise 1 yıldır kanser tedavisi gören usta oyuncumuz Nusret Çetinel'i kaybettik. Bugün hayatını kaybeden oyuncumuzun ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Nur içinde yatsın inşallah"

NUSRET ÇETİNEL KİMDİR?

Nusret Çetinel oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır.

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Nusret Çetinel kimdir?