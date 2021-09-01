Türkiye 2 - 2 Karadağ | MAÇ SONUCUFilenin sultanları rakibi kim oldu? | Sırbistan - Fransa voleybol maçını kim kazandı?Son dakika | A Milli Kadın Voleybol Takımının yarı finaldeki rakibi belli olduSon dakika | Usta oyuncu Nusret Çetinel hayatını kaybetti!Nusret Çetinel kimdir? | Öldü mü? | Nusret Çetinel neden öldü?Tanju Özcan ne dedi? | İğrençsin Tanju Özcan paylaşımlarının sebebi ne?Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin vaktini heba eden suni tartışmaların geride bırakılması gerekiyorSon dakika | Bakan Pakdemirli'den 'orman yangını' açıklaması!A Milli futbol takımımız, tarihindeki 596. randevusuna çıkacak!1 Eylül 2021 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Son dakika | Usta oyuncu Nusret Çetinel hayatını kaybetti!

Son dakika | Usta oyuncu Nusret Çetinel hayatını kaybetti!

Son dakika haberi... Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel hayata gözlerini yumdu. Sanatçı, 69 yaşındaydı.

Son dakika | Usta oyuncu Nusret Çetinel hayatını kaybetti!

Son dakika haberi... Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel'in yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay Çetinel'in ölümünü duyurdu.

Akay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Eylül ayı sanat camiasına yaprak dökümü ile geldi. Şimdi ise 1 yıldır kanser tedavisi gören usta oyuncumuz Nusret Çetinel'i kaybettik. Bugün hayatını kaybeden oyuncumuzun ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Nur içinde yatsın inşallah" 

Son dakika | Usta oyuncu Nusret Çetinel hayatını kaybetti!

Son dakika | Usta oyuncu Nusret Çetinel hayatını kaybetti!

NUSRET ÇETİNEL KİMDİR?

Nusret Çetinel oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır.

Çetinel hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Nusret Çetinel kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
4
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT