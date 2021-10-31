Son dakika! Valilik duyurdu: Kuzey Irak'ta bir asker şehit oldu!

Kahramanmaraş Valiliği, Kuzey Irak'ta görev yapan Kahramanmaraşlı Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi'nin şehit olduğunu duyurdu.

Kuzey Irak’ın Dalya üst bölgesinin 2’nci kilometresinin batısında yer alan emniyet bölgesinde, 2 bölücü terör örgütü mensubu ile yapılan silahlı çatışma sonucu Kahramanmaraşlı Piyade Sözleşmeli Er İsmail Çiftçi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan İslam Çiftçi tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

VALİLİK DUYURDU

Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada, ''Kuzey Irak'ta görev yapan Andırın ilçemiz nüfusuna kayıtlı P. Söz. Er İslam Çiftçi, bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı dileriz. Aziz milletimizin başı sağ olsun'' ifadeleri yer aldı.

ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI

Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi’nin acı haberi baba ocağına ulaştırıldı. Şehidin mahallesi Türk bayraklarıyla dolduruldu.

Şehit İslam Çiftçi, 1 Kasım Pazartesi günü öğle namazının ardından yapılacak olan cenaze töreninin ardından Andırın ilçesi Boynuyoğunlu Mahallesi'nde toprağa verilecek.

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