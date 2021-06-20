Son dakika | Veyis Ateş'ten ses kaydı açıklaması: Montajlanma yöntemiyle oluşturulduğu açıktır

Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisinden 10 milyon euro istediğini iddia ettiği gazeteci Veyis Ateş, Ahmet Şık'ın ikili arasında geçen ses kaydını yayımlamasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ateş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada bana ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı yayınlanmıştır. Sezgin Baran Korkmaz ve örgütünce, yasa dışı yollarla kaydedilen ve farklı telefon konuşmalarından kaydedilerek oluşturulan bu ses kaydının, montajlanma yöntemiyle oluşturulduğu açıktır.

Ulusal ve uluslararası yargıda dolandırıcılık iddiasıyla aranan, katıldığım televizyon programına bağlanıp," Benim ABD'de hiçbir sorunum yok ve aranmıyorum." dedikten 24 saat sonra, ABD'nin talebiyle tutuklanan, kendi ifadesiyle," Tanrının yetiştirdiği bu özel insanın" yurtiçi ve yurt dışındaki bağlantılarını bana yapılan bu son kumpasla kendini deşifre etmiştir"

Ahmet Şık, Sezgin Baran Korkmaz ve Veyis Ateş arasındaki 10 milyon euro konuşmasını yayımladı