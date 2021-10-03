Son dakika | Yeni Malatyaspor, İrfan Buz ile yolları ayırdığını duyurdu

Son dakika haberi... Yeni Malatyaspor'dan teknik direktör İrfan Buz ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada teknik direktör İrfan Buz ile sözleşmenin karşılıkla sona erdirme kararı alındığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz İrfan Buz hocamızla sözleşmemizi karşılıklı sona erdirme kararı almış bulunmaktayız. Kendisine ve kıymetli ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz"

İRFAN BUZ KİMDİR?

Eski futbolcu ve teknik direktör İrfan Buz, Dortmund Üniversitesi Teknik İnşaat bölümünden inşaat teknikeri olarak mezun oldu.

İrfan Buz hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

İrfan Buz kimdir?