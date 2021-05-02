Son haliyle korkuttu! Seren Serengil: "Allah yardım etsin, yapacak bir şeyim yok" dedi

50 yaşındaki Seren Serengil, geçirdiği mide ameliyatından sonra kendine gelemedi. En son, sunuculuğunu üstlendiği 'Söylemesem Olmaz' programının çekimlerinden önce fenalaşarak apar topar hastaneye kaldırılan Serengil son görüntüsüyle korkuttu.

46 kiloya düşen Serengil, takipçilerinin 'Çok zayıflamışsınız' yorumları üzerine, "Elimde değil, 4 kilo yağ kalmış ve bu çok tehlikeli, yiyorum da ama zayıflıyorum. Allah yardım etsin, yapacak bir şeyim yok" ifadelerini sarf etti.

Serengil geçtiğimiz haftalarda hastalığı hakkında, "Hastalığım geriledi ve 46 kiloya düştüm. Her yemekten sonra sendrom geçiriyorum, fenalaşıyorum. Baş dönmelerim, mide bulantılarım geçmiyor. Bu ameliyatı geçirip, benim gibi olanlar varsa, bunları yaşadıysam ve sonra geçiyor mu ve nasıl geçiyor? Bilgilendirebilirse çok memnun olurum." şeklinde konuşmuştu.

NE OLMUŞTU?

Serengil 2016'da mide ameliyatı geçirmiş, ardından hızla kilo vermeye başlamış ve dumping sendromuna yakalanmıştı.

DUMPİNG SENDROMU NEDİR?

Dumping Sendromu midenin tamamının alındığı veya gastrik bypass operasyonu sonrasında ortaya çıkan bir durumdur. D

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Dumping Sendromu nedir? Dumping Sendromu belirtileri nelerdir?