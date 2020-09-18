Songül Karlı 4.kez göğüslerini küçülttüreceğini açıkladı!

Türk Halk Müziği Sanatçısı ve sunucu Songül Karlı geçtiğimiz gün yeni yaşını menajer Kemal Aslan’ın Etiler’deki ofisinde kutladı.Karlı göğüslerini 3. kez küçülttüren Karlı, "Elbiselerin altı olmuyor, fermuar çekilmiyor. Yine de büyük. 4’üncü operasyon kapıda" dedi.

47 yaşına giren güzel şarkıcı Songül Karlı, yaz boyunca verdiği bikinili pozları ile gündemden düşmemiş düzgün fiziği ile dikkat çekmişti.

Karlı, bu pozlarından oğlunun rahatsız olduğunu ve kendisine: "Anne YouTube'a giriyorum. Allah aşkına yapma. Hep bir yerlerin konuşuluyor" diyerek sitem ettiğini açıkladı.

"4. OPERASYON KAPIDA"

Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olan Karlı: “Kariyerim boyunca bana hep ‘Çakma’ dediler. Oysa hayatımdaki tek çakma; saçlarım. Orijinali siyah ama ben sarı seviyorum. Doğallıktan yanayım. Göğüslerimi 3 kere küçülttürdüm. Elbiselerin altı olmuyor, fermuar çekilmiyor. Yine de büyük. 4’üncü operasyon kapıda”

2012’de evlendiği Metin Yüncü’den 2017’de olaylı bir şekilde boşanan, o günden bugüne dek yalnızları oynayan Songül Karlı özel hayatına dair şunları söyledi:

"Yıllardır kalbim boş. Şansızlıklar ve hayal kırıklıkları yaşadığım için hayatıma kimseyi almıyorum. Herkes bacım olsun! Oğlum Efe ile mutluyum. Bu yaşıma kadar Efe’yi doğurmak dışında yaptığım her şeyden pişmanım. Kendimden hep ödün verdim, başkaları için çok fedakarlıklar yaptım"

"HEP HAYATIMDAN ÖDÜN VERDİM"

İnanılmaz paralar kazandım, evlerde oturdum, aralara bindim. Çok güzel yaşadım ama kendim için bir şey yapmadım. Mesela dünyada gezmek istediğim bir sürü yer var. Hiçbirini yapmadım. Hep hayatımda birisi varsa onunla alakalı bir şeyler oldu.