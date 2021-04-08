Sosyal Güvenlik Kurumu Kod 29'da yeniden düzenlemeye gitti

Sosyal Güvenlik Kurumu, işten çıkarma kısıtlamasını yeniden düzenledi. Yeni düzenlemeye göre Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sisteminde Kod 29 olarak yer alan istisnalar alt başlıklara ayrıldı. "Ahlak ve iyi niyet" maddesindeki işten çıkarma sebepleri ise artık ayrı başlıklarda yer alacak.

İŞTEN ÇIKARILMA KISITLAMASINDA DÜZENLEME KARARI

SGK'dan yapılan açıklamada, "Görevin kasten ve sürekli ihmali, mazeretsiz işe gelmemek, cinsel taciz, küfür, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak ve hırsızlık gibi haller artık ayrı ayrı bildirilecek" şeklinde ifade edildi.

Bu kapsamda bu istisna maddeleri kullanılarak, haksız olarak çalışanların işten çıkarılmaların önüne geçilmesi planlanıyor. Koronavirüs salgınından dolayı yaklaşık bir yıldır fesih kısıtı adıyla işten çıkarmalar yasaklanmış, bu uygulamada, "Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller" istisna kabul edilmişti.

KURUM O İDDİAYI VERİLER İLE YALANLADI

SGK tarafından yapılan açıklamada, işten çıkarma yasağına rağmen salgın dönemde çok sayıda çalışanın mağdur olduğu iddiasını da yalanladı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Kod 29 maddesiyle işten çıkarma sayılarının geçtiğimiz yıllardan daha az olduğu belirtildi.

SGK verilerine göre işten ayrılış nedeni Kod-29 olarak belirtilen çalışan sayısı yıllara göre dağılımı şu şekilde sıralandı:

*2018'de 233 bin 430,

*2019'da 194 bin 524,

*2020'de ise 176 bin 662