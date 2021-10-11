Dikkat çeken ifadeler! Alaattin Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na ilişkin bir mektup daha

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tehdit mektubu gönderdiği gerekçesiyle hakkında açılan dava sonucunda tehdit ve hakaret suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verilen Alaattin Çakıcı sosyal medya hesabında yazdığı mektubun fotoğrafını paylaştı.

Yapılan paylaşımı görenler karara ilişkin paylaşımda bulunan Çakıcı'nın davanın sonucunun istinafta değişeceğini ima ettiğini düşündü.

Çakıcı'nın paylaştığı görselde şu ifadeler yer alıyor:

"Kamuoyuna saygılarımla;

Sayın muhalefet lideri ile bugün devam etmekte olan mahkemenin ilk aşamasında tarafıma 20 ay ceza verilmiş, istinaf yolu açık olan bu kararı avukatım istinafa temyiz ettiğini kamuoyuna duyurmuştur.

Yerel mahkemenin vermiş olduğu kararın istinafta değişeceği kanaatindeyim. Dikkatimi çeken sürekli olarak hak, hukuk, adalet, yetim hakkından bahseden sayın muhalefet liderinin avukatının açıklamasını esefle izledim. Sayın genel başkanımıza ceza alacağına söz vermiştik, sözümüzü tuttuk diyor. Kamuoyuna soruyorum siyasi gücünü kullanıp, baskı ile yargıyı etkilediği anlamı çıkmıyor mu? Mahkeme hakkımda ne karar verirse versin, adalete güvencim tam olduğundan, herhalde dosyamda gözlerinden kaçmış olan bazı bölümleri incelemedikleri düşüncesindeyim. Burada sayın muhalefet liderine ve özel avukatlarına şunu hatırlatmak isterim. Adaletin gücü yoksa sessizdir. Siyasi gücün temelinde adalet kavramı yoksa orada insan hakları aramak hata olur. İşte muhalefet liderinin adalet anlayışı da budur.

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Alaattin ÇAKICI"

İşte Alaattin Çakıcı'nın sosyal medya hesabında paylaştığı mektup:

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz aylarda bir mektup yayınlayan Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeler kullanmıştı:

Bu nedenle suç duyurusunda bulunan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik bugün yaptığı açıklama ile Alaattin Çakıcı'nın hakaret ve tehdit suçundan hapis cezası aldığını duyurmuştu.

Celal Çelik paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit edip hakaretler savuran Alaattin Çakıcı'nın ceza almasını sağlayacağımızı söylemiştik! Sözümüzü tuttuk... Bugün itibariyle Hakaret ve Tehdit suçundan toplam 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı!"

GEÇTİĞİMİZ HAFTA YAPTIĞI AÇIKLAMADA DA KILIÇDAROĞLU'NA YÜKLENMİŞTİ

Alaattin Çakıcı, bunun dışında 6 Ekim Çarşamba günü yaptığı paylaşımda da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenmişti.

Yazdığı mektubu paylaştı! Alaattin Çakıcı'dan çarpıcı ifadeler: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum

Mektupta dikkat çeken ifadeler kullanan ve Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Çakıcı, hükümete çağrıda bulunmuştu.

Mektubunda "Bodrum, Milas ve Marmaris'te bu yaz ne oldu?" başlıklı mektubunda, "İkide bir sayın muhalefet lideri, ortakları ve kurmayları meclis kürsüsünde sakız gibi ağzına doladığı tank ve palet fabrikası, yetim hakkı, aş-iş konularını batı ve okyanus ötesi üst aklın yönlendirmesiyle doğru olmayan söylemleri sürekli olarak gündeme getirmektedir. Devletin ve milletin bekasını bir seferlik olsa bile şaşkınlıkla diline sürçü lisan etmedi. Milas Belediyesi ile ilgili neden bir araştırma yapmıyor. Hani o namus abidesi, yetim hakkı savunucusu tavrıyla Milas ve çevresinde olanlarla ilgili genel merkez, il ve ilçe teşkilatları bir çalışma yapmıyor. Vatandaşın görevi ülke yönetimindeki çatlaklıkları dile getirmektir. Sayın devlet büyüklerimizden bir vatandaş olarak isteğim; bu il ve ilçelerle ilgili CHP'nin dile getirmediği, devletimizin sorumlu olduğu yetim hakkını korumalarını kendilerinden talep ediyorum." ifadelerine yer verdiği görülen Çakıcı, mektubunun sonuna şu notu düşmüştü:

"Sayın muhalefet lideri, Cumhur İttifakı'na saldıracağınıza yüzde 80 milli savunma sanayisi, tüneller, otobanlar ülkesi olduğunu, sağlık sektöründen başarılı olduklarını, terörle mücadelede dünyaya kafa tuttuğunu neden dile getiremiyorsun?"