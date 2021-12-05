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Sosyal medya hesabından duyurdu! Ulusal Kanal'dan ayrılan Gülgün Feyman, Flash TV ile anlaştı

Temmuz'da Ulusal Kanal'dan ayrılan Gülgün Feyman, Flash TV ile anlaştı. Usta haber spikeri Ulusal Kanal'daki ayrıldığını sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurmuştu. İşte detaylar...

Sosyal medya hesabından duyurdu! Ulusal Kanal'dan ayrılan Gülgün Feyman, Flash TV ile anlaştı

Ulusal Kanal'dan Temmuz ayında ayrılan TRT kökenli usta haber spikeri Gülgün Feyman, sosyal medya hesabından dikkat yaptığı açıklamada yayıncılığın son dönemde geldiği durum sebebiyle Ulusal Kanal'dan ayrıldığını açıklamıştı.

Tecrübeli haber spikeri Ulusal Kanal'dan ayrıldığını şu sözlerle duyurmuştu:

"Soruyorsunuz neredesin diye. Yayıncılığın son dönemde geldiği durum nedeniyle, ilkelerim, duruşum, aylar önce aldığım kişisel kararım, anlayışım nedeniyle fiili olarak hiç bir TV kanalında çalışmıyorum. Yoruma gerek yok. Kişisel kararım."

Gülgün Feyman, en son Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin Taliban'a destek açıklaması sonrası yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti. Cumhuriyet Kadınları derneğinden bir Cumhuriyet kadını olarak istifa ettiğini ifade eden Feyman'ın açıklaması çok konuşulmuştu.

GÜLGÜN FEYMAN, FLASH TV'DE SİYASET PROGRAMI SUNACAK

Ağustos ayında yaptığı paylaşımda “An itibari ile Atatürk'ün kızı ve varisi olarak Cumhuriyet Kadınları derneğinden bir Cumhuriyet kadını olarak istifa ettim. Kamuoyuna sunarım. Saygılar” ifadelerine yer veren Gülgün Feyman'ın yeniden yayın hayatına başlayan Flash TV ile anlaştığı öğrenildi.

Usta haber spikerinin hafta içi her gün siyaset programı yapacağı iddia ediliyor. YouTube kanalında programlar yapan Feyman, henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

GÜLGÜN FEYMAN KİMDİR?

TRT kökenli usta haber spikerii Gülgün Feyman, ilk kez Erzurum Radyo ve Televizyonu'nda göreve başlamıştır. Kariyerine sayısız başarı sığdıran deneyimli haber spikeri Gülgün Feyman hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Gülgün Feyman kimdir?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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