Sosyal medya hesabından skandal paylaşımla gündeme gelmişti! Mika Can Raun için istenen ceza belli oldu!

Geçtiğimiz aylarda elindeki Türk lirasını klozete atarak sifonu çeken Mika Raun tepki çeken görüntüleri sonrası savcılığın istediği ceza belli oldu.

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Sosyal medya hesabından skandal paylaşımla gündeme gelmişti! Mika Can Raun için istenen ceza belli oldu! 1

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Mika Can Raun, geçtiğimiz aylarda skandal bir paylaşım ile gündeme gelmişti.

Eline aldığı 100 TL'lik parayı klozete atan fenomen ardından sifonu çekmişti.

Sosyal medya hesabından skandal paylaşımla gündeme gelmişti! Mika Can Raun için istenen ceza belli oldu! 2

Türk Lirası'na hakaret ettiği tespit edilen ve büyük tepki toplayan Mika Can Raun, Türk Ceza Kanunu'nun 300. Maddesi olan "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak" suçundan gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

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Mahkeme fenomene yurt dışı yasağına çıkış yasağı koyarak serbest kalmasına hütmetmişti.

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Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Mika Can Raun'un Atatürk'ün manevi varlığına ve devletin egemenlik alameti olan Türk bayrağına yönelik onur kırıcı kastı ile hareket ettiği belirtildi.

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Mika Can Raun'un, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Devletin Egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçlarından 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

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