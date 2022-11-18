Sosyal medya hesabından skandal paylaşımla gündeme gelmişti! Mika Can Raun için istenen ceza belli oldu!
Geçtiğimiz aylarda elindeki Türk lirasını klozete atarak sifonu çeken Mika Raun tepki çeken görüntüleri sonrası savcılığın istediği ceza belli oldu.
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Sosyal medya hesabından skandal paylaşımla gündeme gelmişti! Mika Can Raun için istenen ceza belli oldu!
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