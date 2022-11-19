Ünlü dövüş sanatçısının şüpheli ölümü yıllar sonra aydınlatıldı! Fazla su içmek olabilir!

1973 yılında daha 32 yaşında hayatını kaybeden ve ölümü şüpheli bulunan ünlü dövüş sanatçısı Bruce Lee'nin ölümü hakkında şaşırtan yeni bir iddia ortaya atıldı...

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Ünlü dövüş sanatçısının şüpheli ölümü yıllar sonra aydınlatıldı! Fazla su içmek olabilir! 1

Dövüş sanatları deyince akla gelen ilk isimlerden biri olan Hong Kong asıllı Amerikalı aktör ve dövüş sanatları ustası Bruce Lee, 20 Temmuz 1973'te henüz 32 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

Yatağında ölü bulunan Lee'nin ölümü şüpheli bulunmuş, yapılan otopside beyninin şişmiş olduğu tespit edilmişti.

Ünlü dövüş sanatçısının şüpheli ölümü yıllar sonra aydınlatıldı! Fazla su içmek olabilir! 2

Kesin ölüm nedeni bilinemese de, ölmeden önce Equagesic adlı ağrı kesiyi almasının ölümüne neden olabileceği kanısına varılmıştı.

Ünlü dövüş sanatçısının şüpheli ölümü yıllar sonra aydınlatıldı! Fazla su içmek olabilir! 3

Halen ölüm nedeni üzerinde çalışmalar yürüten sağlıkçılar, ünlü dövüş sanatçısının ölüm nedeninin böbreklerinin fazla suyu işleyememesi olabileceğini ortaya koydu.

Ünlü dövüş sanatçısının şüpheli ölümü yıllar sonra aydınlatıldı! Fazla su içmek olabilir! 4

Independent Türkçe'nin haberinde yer verdiği detaylara göre Priscila Villalvazo, Raul Fernandez-Prado ve Maria Dolores Sánchez Niño gibi böbrek hastalıkları uzmanlarının imza attığı araştırmada, beyin ödeminin sebebinin kandaki sodyum konsantrasyonunda azalma (hiponatremi) olabileceği yazdı.

Ünlü dövüş sanatçısının şüpheli ölümü yıllar sonra aydınlatıldı! Fazla su içmek olabilir! 5

Yani ünlü dövüşçü çok su içtiği için vefat etmiş olabilir.

Bilim insanlarının ortaya koyduğu bu çalışma, ünlü aktörün ölümü ile ilgili karanlık kalan gerçeklerin aydınlanması konusunda yeni bir adım getirdi.

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