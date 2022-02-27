Sosyal medyada gördüğü akım pahalıya patladı! Bir diş sarımsağı burnuna soktu, çıkaramayınca olanlar oldu!

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki kadın hasta, burun tıkanıklığı şikayetiyle devlet hastanesine müracaat etti. Yapılan muayene sonrasında doktorlar ise gördükleri karşısında şaştı kaldı. Sosyal medyadan görerek her iki burun deliğine de birer diş sarımsak soktuğunu anlatan kadının, bir burun deliğindeki sarımsağın kendiliğinden çıktığı diğeri ise hapşırdığı esnada genzine kaçtığı öğrenildi.

UZMAN DOKTOR VATANDAŞI UYARDI

Muayenede sağ burun boşluğunda bir diş sarımsak olduğu belirlenen hasta, ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyat sonucunda kadının burnundaki sarımsak çıkarıldı. Konuyla ilgili konuşan Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Meltem Demirdağ Çevikkan, vatandaşlara da çeşitli uyarılarda bulundu.

"KALP PROBLEMİNE NEDEN OLABİLİR"

Sosyal medyada önerilen yöntemlere güvenilmemesi gerektiğini belirten Çevikkan "Burun tıkanıklığına, üst solunum yolu enfeksiyonları, alerjik nedenler, burunda eğrilik, burun etlerinde büyüme, hormonal değişiklikler, burun içi kitle gibi durumlar neden olabilir. Çoğu zaman geçiştirilen burun tıkanıklığı, yorgunluk, uyku problemi hatta uzun vadede kalp ve akciğer problemlerine dahi neden olabilir. Güniçinde ya da gece hissedilen burun tıkanıklığı, ağız açık uyuma, horlama gibi şikayetler varsa başka çözümler aramak yerine mutlaka kulak burun boğaz doktoruna başvurulmalıdır." ifadelerini kullandı.

"İLK ADIM DOKTORA BAŞVURMAK OLMALI"

Bu davranışların ölüme kadar yol açabilecek durumlara sebebiyet verebileceğini ifade eden Çevikkan, " Burun tıkanıklığ ının sebeplerinden biri olan yabancı cisim kaçması halinde ise ani nefes yolu tıkanıklıklarına yol açabileceğinden çocuk ya da erişkin yapılacak ilk adım kulak burun boğaz doktoruna başvurmak olmalı" diye konuştu.