Sosyal medyadan başlayan küfür kavgası, dışarıda kanlı bitti! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana gelen olayda iki ailenin çocuklarının sosyal medya üzerinden birbirlerine küfür etmesi sonucu çıkan kavgada bir kişinin tabancayla rastgele ateş açması sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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Sosyal medyadan başlayan küfür kavgası, dışarıda kanlı bitti! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adana'da iki ailenin çocuklarının sosyal medya üzerinden birbirlerine küfür etmesi sonucu çıkan kavgada bir kişinin tabancayla rastgele ateş açması sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken diğer şahsın tedavisi devam ediyor .

SOSYAL MEDYADAKİ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre olay, saat 00.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba iki ailenin çocukları sosyal medya üzerinden birbirlerine küfrettiği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.A. (16), yanında getirdiği tabanca ile rastgele ateş açıp kaçtı. İ.A.'nın ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar Emre S.'nin boğazına, İ.B.'nin (12) ise başına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan iki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaçan şüpheli İ.A. ise kısa sürede, olayı gerçekleştirdiği tabanca ile yakalanarak polis merkezine götürüldü. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 12 yaşındaki çocuk sabah saatlerinde hayatını kaybederken, diğer şahsın tedavisi devam ediyor.

KAYNAK: İHA

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