Söylemezsem Olmaz Seren Serengil neden yok? Seren Serengil'e ne oldu? 2 Nisan Cuma 2021

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan geniş seyirci kitlesine sahip magazin programı Söylemesem Olmaz'da Seren Serengil'in olmaması dikkat çekti. İnternet kullanıcıları Söylemezsem Olmaz Seren Serengil neden yok? Seren Serengil'e ne oldu? sorularını sormaya başladı. Biz de haberimizde merak edilen sorulara cevap verdik.

SÖYLEMEZSEM OLMAZ SEREN SERENGİL NEDEN YOK?

Uzun zamandır sağlık problemleriyle boğuşan Seren Serengil hastaneye kaldırıldı. Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali durumu, "Seren 46 kiloya düştü ve artık tedavi olması mecbur" sözleriyle özetledi. Ardından, "İlerleyen dakikalarda yayına bağlanacak" diye ekledi.

Serengil hakkında konuşan Arto sağlık durumu kötüleşen Serengil hakkında, "İntihara gidiyordu." ifadelerini kullandı. Ardından sunucu tarafından, "Beklediğim sondu. Çok güçsüzleşti" yorumu geldi.

DOKTORU KONUŞTU

Serengil'in hastaneye kaldırılmasının ardından Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanarak açıklama yapan doktoru, "İyiye gidiyor. 3 gün boyunca takip edeceğiz, pazartesi günü kontrollerden sonra taburcu edeceğiz" dedi.

Seren Serengil son durumu açıklandı! Söylemezsem Olmaz'a bağlanan doktoru konuştu! 2 Nisan 2021

DUMPİNG SENDROMU NEDİR?

Dumping Sendromu midenin tamamının alındığı veya gastrik bypass operasyonu sonrasında ortaya çıkan bir durumdur.

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Dumping Sendromu nedir? Dumping Sendromu belirtileri nelerdir?