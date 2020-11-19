Sözcü Gazetesi İsviçreli şirkete satıldığı öne sürüldü. İsveçte'ki Beme Media A.G adlı şirketin Sözcü Gazetesi'nin yeni sahibi olduğu iddia edildi. Gündem olan iddiaların ardından gazetenin avukatından net bir açıklama geldi. Peki Sözcü Gazetesi satıldı mı? Sözcü Gazetesi'nin yeni sahibi kim oldu? İşte çok merak edilen konu hakkında detaylar.

SÖZCÜ GAZETESİ SATILDI MI?

Sözcü Gazetesi, Korkusuz Gazetesi, GırGır, Amk (Spor), Sözcü TV ve sozcu.com.tr şirketlerinin sahibi olan Estetik Yayıncılık şirketinin satıldığı iddiasının ardından açıklama yapıldı.

Bu iddialara gazetenin avukatı İsmail Yılmaz’dan cevap geldi.

Medyaradar’a açıklama yapan Av. Yılmaz, “Sözcü Gazetesi satılmadı. Sözcü’nün sahibi Burak Akbay’dır. Gerçek dışı bilgi yayarak, Sözcü’ye zarar vermek isteyenlere karşı gerekli yasal işlemler yapılacaktır” şeklinde konuştu.

SÖZCÜ'NÜN YENİ SAHİBİ KİM OLDU?

Sözcü’de yaşanan işten çıkarmalar ve televizyon kurulumu için adımlar atılmadan önce uzun süredir hakkında yakalama kararı olan patron Burak Akbay’ın İsviçre’de Beme Media A.G şirketini kurduğu iddia edildi.

Sözcü’nün, yani Estetik Yayıncılık’ın tek sahibi haline gelen Beme Media A.G’nin yönetim kurulu başkanı Boyd Zachery Brannon olduğu ve Akbay'ın ise yönetim kurulu üyesi olduğu ileri sürüldü.

Şirket, daha önce farklı bir isme sahip iken yeni adı Beme Media olarak belirlendiği, şirketin İsviçre ticaret kurumu kayıtlarındaki adresi de Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer aldığı iddia edildi.

SÖZCÜ GAZETESİ KİME SATILDI, KİM SATIN ALDI?

Uzun süredir hakkında yakalama kararı olan patron Burak Akbay’ın İsviçre’de Beme Media A.G şirketini kurduğu ve Sözcü’nün, yani Estetik Yayıncılık’ın tek sahibi haline gelen Beme Media A.G’nin yönetim kurulu başkanın ise Boyd Zachery Brannon olduğu ileri sürüldü.

Sözcü Gazetesi'nin İsviçre'de kurulan Beme Media AG adlı şirkete satıldığı ileri sürülmüştü. Şirketin yönetim kurulu başkanlığını da İsveçli Boyd Zachery Brannon üstlendiği iddia edilmişti.

SÖZCÜ GAZETESİ'NİN SAHİBİ BURAK AKBAY KİMDİR?

1971 yılında doğan Burak Akbay, İstanbulludur. Akbay'ın eşi Zeynep Akbay, annesi Mine Akbay, babası ise Halit Ertuğrul Akbay'dır. Akbay'ın babası Halit Ertuğrul Akbay 2019 yılında geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetmişti.

Burak Akbay

BURAK AKBAY KARİYERİ

Burak Akbay 1971, İstanbul doğumlu Türk iş adamıdır. Türkiye'deki eğitimine Maçka İlkokulu'nda başlayıp ardından Özel Dost Lisesi'nde liseyi bitirdikten sonra üniversite eğitimini, İngilizce ve Fransızca, Pazarlama ve İdari işletme üzerine İsviçre'de,American College of Switzerland da tamamladı. Öğreninmini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönen Akbay, iş hayatına İstanbul'da kurduğu ilk matbaa ile Türk ve yabancı uyruklu farklı gazetelerin baskıları ile başlayan ve ilerleyen yıllarda bir spor gazetesi ile yayıncılık hayatına giren Akbay, 2007 de Sözcü gazetesini kurmuştur. Evli ve günümüzde halen hiçbir kurum ve kuruluşa bağlı olmayan Sözcü gazetesi sahibi ve yöneticisidir. Aynı zamanda Korkusuz ve AMK gazetelerinin de imtiyaz sahibidir.

Bünyesindeki medya kuruluşları

Sözcü

AMK

Korkusuz

Gırgır