Sözcü ve Korkusuz Gazetesi'nde personel kıyımı! Çok sayıda köşe yazarı ve 40 kadar personelin işine son verildi

Sözcü ve Korkusuz gazeteleri, birçok köşe yazarı ve 40 kadar kişinin işine son verdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Sözcü ve Korkusuz Gazetesi'nde personel kıyımı! Çok sayıda köşe yazarı ve 40 kadar personelin işine son verildi

Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sözcü ve Korkusuz gazetelerinin birçok çalışan ve köşe yazarını işten çıkardığını duyurdu. Saymaz, 40 kadar editör, sayfa sekreteri ve teknik elemanın da işine son verildiğini gerekçenin ise ekonomik sebepler olarak gösterildiğini ifade etti.

Saymaz sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sözcü ve Korkusuz gazeteleri Çiğdem Toker, Serpil Yılmaz, Sinan Meydan, Hüsnü Mahalli, Ahmet Takan ve Sezgin Özcan ile yollarını ayırdı. Ayrıca 40 kadar editör, sayfa sekreteri ve teknik elemanın işine son verildi. Gerekçe, ekonomik sebepler olarak gösteriliyor."

Sözcü Gazetesi'nde personel kıyımı! Çok sayıda köşe yazarı ve 40 kadar personelin işine son verildi

İşten çıkarılan isimlerden olan Çiğdem Toker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Sözcü gazetesinde yayımlanan köşe yazılarıma, "küçülme" gerekçesiyle son verildiği bildirildi.
Gazete yönetimine ve okurlara bugüne kadarki destekleri için teşekkür ederim." dedi.

Tarihçi- yazar Sinan Meydan'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, köşe yazılarına ekonomik sıkıntı gerekçe gösterilerek son verildiğini açıkladı.

Meydan şunları kaydetti:

"2017'den beri her pazartesi Sözcü'de yazdığım yazılarıma -ekonomik sıkıntı gerekçe gösterilerek- son verilmiştir. 6 yıl boyunca özgürce yazmamı sağlayan Sözcü'ye, beni ülkenin en çok okunan yazarlarından biri yapan siz değerli okurlarıma çok teşekkür ediyorum.

Ekonomik gerekçeye gelince, Şubat 2022'den beri aylık 13 bin TL telif alıyordum. İşime, ülkeme, okurlarıma saygıyla gerekirse ücretsiz de yazardım. Cumhuriyetin yüzüncü yılında giderken sayfamı korumak önemliydi, olmadı. Yazmaya, anlatmaya devam edeceğim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Sözcü Gazetesi'nde personel kıyımı! Çok sayıda köşe yazarı ve 40 kadar personelin işine son verildi

Hüsnü Mahalli sosyal medya paylaşımında ise, "Yaklaşık beş yıldır yazdığım Korkusuz’daki köşe yazılarıma son verilmiştir. Geçen süre içinde hiç bir yazıma müdahale etmeden yayınlayan gazete yönetimine ve yazı işlerindeki meslektaşlarıma samimi dostluklarından dolayı teşekkür ediyorum.
Mücadeleye devam" ifadelerine yer verdi.

Ahmet Takan sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

"Değerli takipçilerim; Korkusuz gazetesindeki yazılarıma son verildiğini az önce öğrendim. Bugüne kadarki çok değerli destekleriniz için çok teşekkür ediyorum"

MERDAN YANARDAĞ: ARKADAŞLARIMIZA TELE1'İN KAPILARI AÇIKTIR

Öte yandan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, işten çıkarılan kişilere kapılarının açık olduğunu belirtti. Yanardağ sosyal medya paylaşımında, "Sözcü gazetesi, Hüsnü Mahalli, Sinan Meydan, Çiğdem Toker, Serpil Yılmaz gibi çok okunan, bir tavrı olan yazarlarını ve editörlerinin bir bölümünü işten çıkarmış. Çok şaşırtıcı bir karar.. Umarız bu bir savrulma işareti değildir. Arkadaşlarımıza TELE1'in kapıları açıktır." dedi.

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