Sözcü TV'nin sahibi kim, genel müdürü kim oldu, SZV TV haber müdürü kim oldu, ekran yüzleri kimler?

Sözcü TV test yayınına başlamasıyla televizyon kanallarına bir yenisi daha eklenmiş oldu. Merak eden izleyiciler, Sözcü TV'nin sahibi kim, genel müdürü kim oldu, SZC haber müdürü ve genel yayın yönetmeni kim oldu, ekran yüzleri kimler? diye araştırmaya başladı. İşte tüm detaylar haberimizde.

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Sözcü TV'nin sahibi kim, genel müdürü kim oldu, SZV TV haber müdürü kim oldu, ekran yüzleri kimler?

Daha önce yazılı basında ulusal gazete olarak okuyucusuna ulaşan sözcü gazetesi TV kanalı kurarak okuyucu ve izleyicileri ile televizyon kanalından buluşmaya karar vererek Sözcü TV adında TV kanalıyla yayın hayatına başlama kararı aldı. Bu karar üzerine okuyucu ve izleyiciler, Sözcü TV'nin sahibi kim, genel müdürü kim oldu, haber müdürü kim oldu, genel yayın yönetmeni kim oldu, ekran yüzleri kimler? İşte tüm detaylar haberimizde.

SÖZCÜ TV'NİN SAHİBİ KİMDİR?

Sözcü TV'nin sahibi Burak Akbaydır. Akbay 1971 Trabzon Maçka doğumludur. 2007 de Sözcü gazetesini kurmuştur. Evli ve günümüzde halen hiçbir kurum ve kuruluşa bağlı olmayan Sözcü gazetesi sahibi ve yöneticisidir. Aynı zamanda Korkusuz ve AMK gazetelerinin de imtiyaz sahibidir.

Sözcü TV'nin sahibi Burak Akbay kimdir, nerelidir, kaç yaşında, ne mezunu? Burak Akbay'ın biyografisiSözcü TV'nin sahibi Burak Akbay kimdir?

SÖZCÜ TV KANAL FREKANSLARI NE

Digiturk: 60, D-smart: 93, Tivibu: 69, Türksat Kablo TV: 76, Türksat 4A: 11837 Frekans, 30.000 V, batı, fec:2/3 gibi frekanslardan izlenecek kanalda kimler var.

Sözcü TV'nin sahibi kim, genel müdürü kim oldu, SZV TV haber müdürü kim oldu, ekran yüzleri kimler?

SÖZCÜ TV GENEL MÜDÜRÜ KİM OLDU?

Televizyonun genel müdür koltuğunda tecrübeli gazeteci Yılmaz Özdil var.

Özdil yıllarca çalıştığı ATV, Star gibi televizyonların ana haber merkezini yönetti.

Sözcü TV'nin sahibi kim, genel müdürü kim oldu, SZV TV haber müdürü kim oldu, ekran yüzleri kimler?

SÖZCÜ TV GENEL YAYIN YÖNETMENİ KİM OLDU?

Kanalın genel yayın yönetmeni Korcan Karar, uzun yıllar yazılı ve görsel medyada çalıştı, çeşitli programlar yaptı. ATV, Show, Sky Türk ve 360’da haberleri sundu.

SÖZCÜ TV'İN EKRAN YÜZLERİ KİMLER

Deneyimli ekran yüzünün Sözcü TV'de ana haber sunacak.

Bir diğer deneyimli isim Ümit Zileli ise kanalın hafta sonu haberlerinden sorumlu olacak. Zileli de tv haberciliğine uzak isim değil, yıllarca KANAL D gibi televizyonlarda çalıştı.

Tecrübeli gazeteci İskender Baydar da kanala program yapacak.

Ekipte medya dünyasının yakından tanıdığı Mustafa Sağlamer ve Kemal Gülmüş gibi gazeteciler bulunuyor.

Sözcü TV'nin sahibi kim, genel müdürü kim oldu, SZV TV haber müdürü kim oldu, ekran yüzleri kimler?

SÖZCÜ TV HABER MÜDÜRÜ KİM OLDU?

Haber müdürü ise Burak Ersemiz oldu. O da en son TV100 olmak üzere çeşitli kanallarda muhabirlik yaptı.

Kanalın ekran yüzlerinden biri Tuba Emlek olacak.

Sözcü TV’nin haberleri ve tartışma programlarıyla yayın dünyasında hayli ses getirecek.

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