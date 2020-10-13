RTÜK yetkilileri tarafından yayımlanan duyuruda, aralarında Türkiye'nin popüler müzik platformu Spotify'ın da bulunduğu 4 internet sitesine uyarıda bulunuldu. 72 saat süre verilen internet sitelerinin kullanıcıları için, 72 saatin sonunda bu siteleri kullanıma erişim engeli gelip gelmeyeceği, merak konusu oldu. Spotify kapanıyor mu? Neden kapanıyor? Spotify'a erişim engeli konuları hakkında merak edilen her şeyi haberimizde sizler için derledik. İşte detaylar...

SPOTIFY KAPANIYOR MU? SPOTIFY'A ERİŞİM ENGELİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yetkilileri tarafından yapılan duyuruda, lisans sahibi olmayan 4 internet sitesinin, belirtilen süre içinde hamle yapmamaları üzerine erişim engeli geleceği duyuruldu.

İnternet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanmaması ve bu süre içinde hesaplanacak yayın lisansı ücretini peşin olarak ödemesi halinde ilave 3 ay daha yayın hizmetlerinin sunabileceği vurgulanan duyuruda, "Başvuru talebini içeren dilekçesiyle birlikte taahhütnameyi sunmaz ve 3 aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemez veya yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben 72 saat içerisinde son vermez ise Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sulh ceza hâkiminden söz konusu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı ve ayrıca aynı kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ihtar olunur" ifadelerine yer verildi.

SPOTIFY NEDEN KAPANIYOR?

Henüz konuya dair açıklamada bulunmayan Spotify'a, lisans sahibi olmadığı için RTÜK tarafından uyarı yapıldı. Lisansını alabilmesi için 72 saat süre tanınan müzik platformunun, bu süre içinde belirtilen yayın lisansı ücretini ödemesi halinde herhangi bir erişim engeline tabi tutulmayacağı biliniyor.

SPOTIFY NEDİR?

İsveç asıllı bir müzik veri akış sistemi olan Spotify; Sony, EMI, Universal gibi dünyaca ünlü plak şirketlerine kayıtlı, seçilmiş müziklerin, herhangi bir kısıtlama olmadan dinlenmesine olanak veriyor. Müziklere, sanatçı, albüm adı, şarkı adı, tarz, şeklinde arama kriterleri ile ulaşılabiliyor.

SPOTIFY NASIL KULLANILIR?

Spotify'ın android ya da ios uygulamasının tablet veya akıllı telefona indirilmesinin ardından üye olunur. Ayarlar bölümünde yer alan 'Facebook ile senkronize et' seçeneği işaretlendiği takdirde, kişinin arkadaşları, onun müzik listelerine ulaşabilir ve dinlediğini görebilir. Sol üstteki menüde bulunan “gözat” kısmında en çok dinlenen listeler, pop, caz, rock, fitness, club, country, vs…. tarzlarından biri seçildiğinde platdormun bu tarz için seçtiği, genellikle en çok dinlenenlerden derlediği müzik listelerine ulaşılır.