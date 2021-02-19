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Staj seferberliği 2021 ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Staj seferberliği başvuru 2021 şartları neler?

Üniversite öğrencileri için staj seferberliği başlatıldı. üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan staj programı için başvurular başlıyor. Peki Staj seferberliği 2021 ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Staj seferberliği başvuru 2021 şartları neler? İşte tüm detaylar...

Staj seferberliği 2021 ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Staj seferberliği başvuru 2021 şartları neler?

Cumhurbaşkanlığı 2021 yılında Staj Seferbirliği başlattı. 50 bin öğrenciye staj imkanı sağlayan staj programı için başvurular başlamak üzere. Peki Staj seferberliği 2021 ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Staj seferberliği başvuru 2021 şartları neler? 

STAJ SEFERBERLİĞİ 2021 NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Staj seferberliği başvuruları 22 Şubat 2021'de başlayacak.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Koronavirüs pandemisi nedeni ile staj imkanları kısıtlı olduğundan, örgün eğitim veren lisans programlarında son sınıfa geçen ve not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan öğrenciler başvuru yapabilecek. 

Staj seferberliği 2021 ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Staj seferberliği başvuru 2021 şartları neler?

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK? 

Kayıt yapmak isteyen öğrenciler duyuruları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Staj Seferbirliği programı resmi Twitter, LinkedIn, Instagram ve Facebook hesapları (@tccbiko ve @stjseferbirligi) ve resmi websitesi cbiko.gov.tr adresinden takip etmeli.

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