Star TV'nin sevilen müzik ve eğlence programı İbo Show'a konuk olan ünlü türkücü Sümer Ezgü, ekranlarda gözükmesinin ardından izleyici tarafından araştırma konusu edildi. Peki Sümer Ezgü kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Şarkıları nelerdir? İşte ayrıntılar...

SÜMER EZGÜ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Sümer Ezgü, Türk Halk Müziği Sanatçısı ve derlemecisidir. Aslen Trabzonlu olan Ezgü, 1960 yılında Burdur'da dünyaya geldi. Sümer Ezgü’nün anneannesi Selanikli Çerkes, dedesi ise aslen Burdurludur. Liseyi memleketinde bitiren Ezgü, Ankara 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi'nde eğitimin tamamlamıştır.

1981 yılında TRT'nin açtığı sınavı kazandı. TRT ve Kültür Bakanlığı arşivlerine çok sayıda türkü derledi. 1991 yılında ilk albümü "Esen Yeller'i çıkardı. 2004 yılında 10 bestesinin bulunduğu "Anadolu’dan Geldik isimli albümünü çıkardı.

1998 yılında TGRT'de "Sümer Ezgü'yle Nazar Değmesin" isimli programı, 2000 yılında aynı kanalda 13 bölüm devam eden “Milli Eğitim Bakanlığı Liselerarası Halk Oyunları Yarışması” programını hazırlayıp sundu. 2004 yılında 'Ferayi' türküsünün işlendiği 'Türkü Filmi'nde başrol oynadı. Kanal 7'de "Sümer Ezgü'yle Nazar Değmesin" ve TRT'de "Halkalı Şeker" programlarını sundu.

Yaşamını Antalya’da sürdüren Sümer Ezgü, aynı zamanda MESAM ve MÜYORBİR (Yorumcu Birliği) üyesidir.

EVLİ Mİ?

1987 yılında ünlü sunucu Serap Ezgü (Paköz) ile dünya evine girdi. İlk eşi Serap Ezgü ile 2000 yılında evliliğini sonlandırdı. Çiftin bu evlilikten Ceren ve Ozan adında evlatları oldu. Sümer Ezgü, 2017 yılında ikinci eşi Gülay Ezgü’den ise Yaman ismini verdikleri bir oğlu dünyaya geldi.

GÜLAY EZGÜ KİMDİR?

Gülay Ezgü, 24 Mayıs 1978 yılında dünyaya geldi. 43 yaşındaki Gülay hanım ikizler burcudur. Bir dönem Müjdat Gezen Sanat Merkezinde eğitim görmüş ve tiyatrocudur.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Sümer Ezgü'nün eşi kimdir? Gülay Ezgü nereli, kaç yaşında?

SÜMER EZGÜ ALBÜMLERİ

1991 - Esen Yeller

2004 – Anadolu’dan Geldik

2018 - Ayhani Türküleri

Hakiki Angara Havaları

Esen Yeller

Bir Sevdadır Türküler

Electro Türkü House

ŞARKILARI NELERDİR?

Sevdan

Hop Diri Diri Dat Diri

Ay Bulutta Bulutta

Atım Araptır

Cemilem

Hadi Gali Sen De Gel

Asmam Çardaktan

Köy Türküleri

Hüdayda

Sarı Zeybek