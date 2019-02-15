Suna isminin anlamı nedir? Suna ismi kuranda geçiyor mu, caiz mi?

Bebeğiniz varsa veya bebek bekliyorsanız en iyi seçeneklerden birisi şüphesiz Suna ismidir. Biz de Suna isminin anlamını sizler için araştırdık. Peki Suna isminin anlamı nedir? Suna ismi Kuran'da geçiyor mu? Suna ismi caiz midir? Suna isminin anlam falı nedir?

SUNA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

a. 1. Erkek ördek: Uzatır boynunu arar eşini / Bir tek suna gördüm göl kenarında –Karacaoğlan. 2. hlk. Göl ördeği.

1.Boyu bosu düzgün, ince, güzel ve yakışıklı kimse : Suna boylu. 2.Güzel ve sağlıklı hayvan.

Erkek ördek.

Yaprakları ince, maydanoza benzer bir bitki.

Uzun boylu, biçimli (kimse).

Boylu poslu genç kız; güzel kız

Kuşlar (Aves) sınıfının, kazlar (Anseriformes) takımının, ördekgiller (Anatidae) familyasından, 80 cm kadar uzunlukta, göğsünde kırmızı bir kuşak bulunan, Türkiye’nin her tarafında, Kuzey Avrupa ve Orta Asya’da deniz ve tuzlu göl kenarlarında yaşayan göçmen bir tür. Hanım ördeği, al kuşaklı ördek.

Göl ördeği.

Cinsiyet: Kız

1. Bir tür yaban ördeği, erkek ördek. 2. Boylu, güzel, yakışıklı.

SUNA İSMİ KURAN'DA GEÇİYOR MU, CAİZ Mİ?

Suna ismin kökeni: Türkçe

İsmin cinsiyeti: Kız

İsmin renk sembolü: Pembe

Kişi sayısı: 44870

Kullanım oranı: 385

Harf sayısı: 4

Suna Kuran’da geçiyor mu: Hayır

Suna ismi caiz olmayan , sakıncalı isimler listesinde geçmemektedir. Yinede isim koyarken Suna isminin anlamını gözden geçirin!

SUNA İSMİNİN ANLAM FALI

Karakterinizin en belirgin özelliği özgürlükçülük. Bir kişiye ya da bir yere bağlanmaktan hoşlanmıyorsunuz. Monoton bir yaşam size göre değil. Bulunduğunuz ortam sizi mutlu ediyor olsa bile, oraya bağlanmak istemiyorsunuz. Hayatınızın her alanında böyle davranıyorsunuz. Kısıtlanmayacağınız işlerde çalışmak istiyorsunuz. Özgürlüğünüze gelen en ufak bir tehdit istifa etmenize neden olabiliyor. Bu nedenle, "kendi işinizi kurma ve patron olma" taraftarısınız. Baskıcı bir aileye sahipseniz genç yaşta evden ayrılabilirsiniz. Kimsenin size karışmadığı, rahat bir yaşam kurmak istiyorsunuz. Özgürlüğünüze olan düşkünlüğünüz karşı cinsle olan ilişkilerinizi de etkiliyor. Kıskanç ve sizi kısıtlayan biriyle beraber olmanıza imkan yok. Aradığın özellikler ise "neşe ve zeka"

SUNA İSMİNİN HARF ANALİZİ

Kişiye Suna ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

S : Hayalperest bir kişiliği uyandırır, s harfinin olması iyidir.

U : Bereketi ve bolluğu çağrıştırır, bir taneden fazla olmaması kaydıyla olur.

N : Sağduyulu bir özelliğe sahip olduğunu çağrıştırır, n harfi fena değildir.

A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır,ikiden fazla bu harften olmamalıdır.

SUNA İSMİNİN KADER SAYISI VE UYUMU

Suna = 1+3+5+1 =10 = 1+0 =1 (kader sayısı)

Suna isminin kader sayısına göre özellikleri şöyledir;

“Bağımsızlığına ve özgürlüğüne düşkündür. Yaratıcıdır ve egoları yüksektir. Kendine düşkündür.Bu insanların liderlik özellikleri ön plandadır. Oldukça hırslıdır ve iş hayatında aşırılıktan kaçınmalıdır. Hem aceleci davranmaktan hemde hükmedici davranmaktan uzak durmalılar.“

SUNA İSMİNE AKROSTİŞ ŞİİR

Suskun gözlerinden okunuyor

Usulca dokunuşundan belli oluyor

Nereye gittiğinden değil

Aşka nasıl baktığından belli oluyor…

SUNA İSİMLİ ÜNLÜLER

Suna Pekuysal (d. 24 Ekim 1933, İstanbul – ö. 22 Temmuz 2008, İstanbul), Türk sinema, tiyatro ve televizyon oyuncusu, seslendirme sanatçısı.

Suna Kan, (d. 1936, Adana), Türk keman virtüözü.

Suna Yıldızoğlu (d. 26 Şubat 1955, İngiltere) Gerçek adı: Sonja Eady sinema ve dizi oyuncusu.Suna Selen (d. 1939 – İstanbul) Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.

Suna Keskin 30 Ağustos 1940 Biga’da dogdu. Türk tiyatro oyuncusu.

Suna Tanaltay, ( d. 1933 Mersin) Türk Eğitmen, yazar, televizyoncu.

Suna Dumankaya, güzellik uzmanı.