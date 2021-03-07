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  3. Sunay Akın sosyal medya hesabından duyurdu! Hakan Dilek yaşamını kaybetti

Sunay Akın sosyal medya hesabından duyurdu! Hakan Dilek yaşamını kaybetti

Gazeteci yazar, ressam, tiyatrocu Hakan Dilek, İzmir’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sunay Akın sosyal medya hesabından duyurdu! Hakan Dilek yaşamını kaybetti

Uzun süre boyunca kolon kanseri nedeniyle tedavi gören gazeteci yazar, ressam, tiyatrocu Hakan Dilek, hayatını kaybetti.

Hakan Dilek, 7 Mart Pazar günü 59 yaşında hayata gözlerini yumdu

Sunay Akın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hakan Dilek'in hayatını kaybettiğini duyurdu. 

Sunay Akın Instagram hesabında yaptığı paylaşımda “Ah be Hakanım… Hani hep tutacak, hiç bırakmayacaktık birbirimizi” ifadesine yer verdi.

Hakan Dilek kimdir? Kaç yaşında öldü? | Hakan Dilek neden öldü?

HAKAN DİLEK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Gazeteci yazar, ressam, tiyatrocu Hakan Dilek, uzun süre önce kolon kanserine yakalanmıştı.

Hakan Dilek hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz...

Hakan Dilek kimdir? Kaç yaşında öldü? | Hakan Dilek neden öldü?Hakan Dilek kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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