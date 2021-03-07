Sunay Akın sosyal medya hesabından duyurdu! Hakan Dilek yaşamını kaybetti

Uzun süre boyunca kolon kanseri nedeniyle tedavi gören gazeteci yazar, ressam, tiyatrocu Hakan Dilek, hayatını kaybetti.

Hakan Dilek, 7 Mart Pazar günü 59 yaşında hayata gözlerini yumdu

Sunay Akın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hakan Dilek'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sunay Akın Instagram hesabında yaptığı paylaşımda “Ah be Hakanım… Hani hep tutacak, hiç bırakmayacaktık birbirimizi” ifadesine yer verdi.

HAKAN DİLEK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Gazeteci yazar, ressam, tiyatrocu Hakan Dilek, uzun süre önce kolon kanserine yakalanmıştı.

Hakan Dilek hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz...

Hakan Dilek kimdir?