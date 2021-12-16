Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te Farioli dönemi sona erdi!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ten Francesco Farioli'ye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Francesco Farioli ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder ve kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Ligdeki son 3 maçından mağlubiyetle ayrılan Karagümrük, geride kalan 16 haftada topladığı 22 puanla 11. sırada yer alıyor.

FRANCESCO FARİOLİ KİMDİR?

10 Nisan 1989 yılında İtalya'nın Floransa şehrinde dünyaya gelen Francesco Farioli, futbol kariyerine henüz 21 yaşındayken yeteri kadar iyi olmadığı gerekçesiyle son verdi. 2009 yılında Coperta Akademisi’nde kaleci antrenörü olarak hocalığa adım atan Farioli, 25 yaşındayken Katar u17 Milli takımına gitti. 27 yaşındayken İtalya'ya giderek Serie A'nın en genç hocası olan Farioli, taktik bilgisiyle öne çıktı. Farioli en son Fatih Karagümrük'te teknik direktör olarak görevini sürdürüyordu.

Farioli hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiiz...

Francesco Farioli kimdir?