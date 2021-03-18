Süper Lig ekibine İtalyan hoca!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük İtalyan Teknik Direktör Francesco Farıoli ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

FRANCESCO FARIOLİ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Son olarak Alanyaspor'da yardımcı antrenörlük görevi yapan Francesco Farioli'nin Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Francesco Farioli hakkında daha detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Francesco Farioli kimdir? Nereli ve kaç yaşında?