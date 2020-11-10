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  3. Süper Lig'de Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu!

Süper Lig'de Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 9, 10 ve 11'inci haftanın programlarını açıkladı. Böylelikle 10'uncu haftada oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin de tarihi ve saati belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu!

Süper Lig'de 9, 10 ve 11'inci haftanın maç programı açıklandı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 10'uncu hafta oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin de tarihi belli oldu.

Süper Lig'de 3 haftalık maç programı şöyle:

9. HAFTA

21 Kasım Cumartesi:

13.30 Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Stadı henüz belli değil)

16.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK (Denizli Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)

19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)

22 Kasım Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Antakya Atatürk)

16.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Gürsel Aksel)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

19.00 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)

23 Kasım Pazartesi:

19.30 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor (Türk Telekom)

Süper Lig'de Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu!

10. HAFTA

27 Kasım Cuma:

19.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)

28 Kasım Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor (Kalyon)

16.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

29 Kasım Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

30 Kasım Pazartesi:

19.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)

19.30 Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

11. HAFTA

4 Aralık Cuma:

19.30 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

5 Aralık Cumartesi:

13.30 Göztepe-Hes Kablo Kayserispor (Gürsel Aksel)

13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)

19.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Türk Telekom)

6 Aralık Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Stadı henüz belli değil)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya)

19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe (Denizli Atatürk)

7 Aralık Pazartesi:

19.30 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)

Onur Çelik
Spor Editörü


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