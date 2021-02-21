Dünyanın en zor yarışması Survivor'da heyecan dorukta. Survivor 2021'in 32. bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Peki Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 21 Şubat Pazar İşte detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 21 ŞUBAT PAZAR

Survivor 2021'in 32. bölümüyle 20.00'de TV 8'de. Dokunulmazlık oyununda kazanan takım belli olduğunda haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

SURVİVOR 2021 İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU? 21 ŞUBAT PAZAR

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kaybetmişti. Haftanın 1. eleme adayı Yiğit olmuştu.

Bu akşam Survivor 2021'in 32. bölümünde haftanın ikinci eleme adayı belli olacak Bir isim daha eleme potasına girecek.

Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir...

SURVİVOR 2021'İN GEÇEN BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Survivor 2021'de 20 Şubat 2021 Cumartesi akşamı oynanan market ödülü oyununu 7-6 skorla Gönüllüler takımı kazandı.

20 Şubat Cumartesi akşamı 31. bölümüyle ekranlara gelen Survivor 2021'de dokunulmazlık oyununu 10-9 skorla Gönüllüler takımı kazandı.

Haftanın ilk eleme adayı Yiğit oldu.