Survivor 2021'in 47. bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununda kazanan taraf olmak için kıyasıya yarıştı. Bir isim eleme potasına çıkarıldı. Peki Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 14 Mart Pazar İşte detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 14 MART PAZAR

Survivor 2021'in 47. bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Kazanan takım belli olduğunda haberimiz güncellenecektir...

SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı olan ismi Gönüllüler takımında yapılan oylama sonrası Aleyna Çalışkan oldu.

Bu akşam ada konseyinde bir isim daha eleme adayı olarak potaya çıkacak. Eleme adayı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR'IN GEÇEN BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Survivor 2021'de yarışmacılar için en kritik oyunlardan biri olan dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Kıran kırana geçen mücadele bayrak gönüllülerin önde götürdüğü dokunulmazlık oyununa son anda yapmış oldukları ataklar ile 9-9 luk beraberliği yakalayan Ünlüler takımı günün sonunda dokunulmazlık oyununu kazanan taraf oldu. 13 Mart Survivor 2021 dokunulmazlığı 10-9 skorla Ünlüler takımı kazandı.

Dengelerin değiştiği adada konseyde en çok ismi çıkan ilk eleme adayı Aleyna Çalışkan oldu.

Nefes kesen mücadelede oyun başa baş giderken Ünlülerin atağı geldi ve 6-3 öne geçti. Son oyunda iki takım da en iyileri ile parkura çıktı. Bu karşılaşma esnasında sakatlanan Ayşe nedeniyle oyun bir süre durmak zorunda kaldı. Ayşe'nin ciddi bir sağlık sorunu yaşamadığı için oyuna kaldığı yerden devam edildi. Oynanan parkurda atışlarda başarıyı yakalayan Ünlüler, günün sonunda 7-3 skorla market oyununu kazanmayı başardı.