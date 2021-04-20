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Survivor 2021 iletişim oyununu kim kazandı? | Survivor kim elendi? 20 Nisan Salı

Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın 74. bölümüne iletişim oyunu damga vurdu. Konsey sonunda eleme potasına giren bir yarışmacı SMS oylamasında en düşük oyu alarak adaya veda etti. Peki Survivor 2021 iletişim oyununu kim kazandı? | Survivor kim elendi? 20 Nisan Salı İşte detaylar.

Survivor 2021 iletişim oyununu kim kazandı? | Survivor kim elendi? 20 Nisan Salı

TV 8'in sevilen yarışması Survivor 2021'in 20 Nisan Salı günkü bölümünde iletişim oyunu damga vurdu. Konsey sonunda eleme potasına giren bir yarışmacı SMS oylamasında en düşük oyu alarak adaya veda etti. Peki Survivor 2021 iletişim oyununu kim kazandı? | Survivor kim elendi? 20 Nisan Salı İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2021 İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI? 20 NİSAN SALI

Survivor 2021'in 20 Nisan Salı günü yayınlanan 73. bölümünde iletişim oyununun kazananı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR KİM ELENDİ? 20 NİSAN SALI

Survivor'ın 72. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu oynandı. Survivor'daki ikinci dokunulmazlık oyunu 'En iyiler' karşılaşmasıyla sonuçlandı. En İyiler'de Sergen ve Steven'ın eşlemesi sonucunda oyunu Gönüllüler takımı 10'a 7 kazandı. 

Ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya yarıştığı Survivor 2021; 17 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanan 71. bölümünde dokunulmazlık yarışmasında takımlar tüm yeteneklerini sergiledi.

17 Nisan 2021 Cumartesi gününde Survivor'un ilk eleme adayı  oy birliği ile Dora oldu.

18 Nisan Pazar akşamı haftanın ikinci eleme adayı konseyde belirlendi.

Survivor 2021'in 18 Nisan Pazar akşamı ekrana gelen 72. bölümünde eleme potasına giren isim İlayda oldu.

Survivor'da bu akşam adaya veda eden isim belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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