TV 8'in sevilen yarışması Survivor 2021'in 27 Nisan Salı günkü bölümünde iletişim oyunu damga vurdu. Konsey sonunda eleme potasına giren bir yarışmacı SMS oylamasında en düşük oyu alarak adaya veda etti. Peki Survivor 2021 iletişim oyununu kim kazandı? | Survivor kim elendi? 27 Nisan Salı İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2021 İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI? 27 NİSAN SALI

İletişim oyununun kazananı belli olduğunda haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

SURVİVOR KİM ELENDİ? 27 NİSAN SALI

Survivor 2021'in 24 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler takımı oldu. Son ana kadar kıran kırana bir müsabakanın yaşandığı Survivor 2021'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununda 8-6'lık skoru 8-8'e getiren Gönüller takımı bu başarısını son iki oyunda gösteremedi ve 10-8'lik skorla haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybetti.

Survivor'da Gönüllüler takımında kaybedilen dokunulmazlık oyununun ardından konseyde kaybedilen iki oyunun değerlendirmesi yarışmacılar tarafından yapıldı. En çok oyu alarak bu haftanın eleme adayı olan isim Gönüllüler takımından Aleyna Çalışkan oldu.

Haftanın ikinci eleme adayı Pazar günü belli oldu. 25 Nisan Pazar akşamı ekrana gelen 77. bölümde ünlüler takımı konseyde eleme adayını belirlendi. Konseyde en çok adı çıkan yarışmacı olan İlayda eleme potasına girdi.

Bu akşam potaya girecek olan isimler sonrası adaya veda eden isim belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...