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Survivor 2021 iletişim oyununu kim kazandı? | Survivor kim elendi? 6 Nisan Salı

Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın 64. bölümüne iletişim oyunu damga vurdu. Konsey sonunda eleme potasına giren bir yarışmacı SMS oylamasında en düşük oyu alarak adaya veda etti. Peki Survivor 2021 iletişim oyununu kim kazandı? | Survivor kim elendi? 6 Nisan Salı İşte detaylar.

Survivor 2021 iletişim oyununu kim kazandı? | Survivor kim elendi? 6 Nisan Salı

TV 8'in sevilen yarışması Survivor 2021'in 6 Nisan Salı günkü bölümünde iletişim oyunu damga vurdu. Konsey sonunda eleme potasına giren bir yarışmacı SMS oylamasında en düşük oyu alarak adaya veda etti. Peki Survivor 2021 iletişim oyununu kim kazandı? | Survivor kim elendi? 6 Nisan Salı İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2021 İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI? 6 NİSAN SALI

Survivor 2021'in 6 Nisan Perşembe günkü bölümünde iletişim oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR KİM ELENDİ? 6 NİSAN SALI

Survivor 2021'in cumartesi günü yayınlanan bölümünde Doğan ve İsmail eleme adayı olmuştu. Pazartesi akşamı ise eleme potasına Batuhan ve Sergen girdi. Acun Ilıcalı bu akşam yayınlanacak olan bölümde konseyde dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Acun Ilıcalı yeni bölümde ''Survivor'da üzücü bir gelişme yaşandı, beklemediğimiz bir gelişme.'' dedikten sonra Batuhan'ın ağlaması dikkat çekti.

Adaya veda eden isim belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

Survivor Batuhan neden ağladı? | Survivor Batuhan ne oldu?Survivor Batuhan neden ağladı? | Survivor Batuhan ne oldu?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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