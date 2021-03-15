Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 15 Mart Pazartesi

Dünyanın en zor yarışması Survivor'da heyecan dorukta. Survivor 2021'in 15 Mart Pazartesi günkü bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı ödül oyununda karşı karşıya geldi. Peki Survivor 2021 ödül oyununu kim kazandı? 15 Mart Pazartesi İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2021 ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 15 MART PAZARTESİ

Survivor 2021'in 48. bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı ödül oyununda karşı karşıya geldi. Kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

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SURVİVOR'IN GEÇEN BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Survivor 2021'in 47. bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda Ünlüler takımı ve gönüllüler takımı başa baş skor yakaladı. Oyunun son dakikalarına doğru ünlüler 9 - 7 skor ile önde gidiyor. Haftanın ikinci dokunulmazlığını Batuhan'ın sayısı ile Ünlüler takımı aldı.

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı olan ismi Gönüllüler takımında yapılan oylama sonrası Aleyna Çalışkan oldu.

Dün akşam konseyinde bir isim daha eleme adayı olarak potaya çıktı. Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı Hanzade oldu.