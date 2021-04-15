TV8'in sevilen yarışması Survivor'ın 70. bölümünde ödül oyunu oynandı. Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı ödül oyununda karşı karşıya geldi. Peki Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 15 Nisan Perşembe İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2021 ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 15 NİSAN PERŞEMBE

Survivor 2021'in 15 Nisan Perşembe günkü bölümünde ödül oyunu oynandı. Kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

Survivor 2021'in 13 Nisan Salı günü yayınlanan 69. bölümünde iletişim oyunu oynandı. İletişim oyununda kazanan taraf Ünlüler takımı oldu. Ünlüler takımı 2 akrabalarından sesli mesaj alma hakkı kazandı.

Survivor'ın 10 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununda çekişmeli bir mücadele yaşandı. Dokunulmazlık oyununda kazanan taraf ünlüler takımı oldu. Dokunulmazlık sembolünü ise oyunlarda başarılı grafik çizen İsmail Balaban aldı.

Bu yenilgi sonrası konseyde Aleyna Çalışkan'ın adı eleme adayı olarak çıktı.

Survivor 2021'in 12 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan 67. bölümünde ise haftanın ikinci eleme adayı belli oldu.

Konseyde en çok ismi çıkarak eleme potasına giren isim "Hanzade" oldu.

SMS birincisi olan Aleyna Kalaycıoğlu eleme potasına Dora'yı soktu.

Aleyna Çalışkan, Hanzade ve Dora arasından adaya veda eden isim Hanzade oldu.