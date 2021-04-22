Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın 75. bölümüne ödül oyunu damgasını vurdu. Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı ödül oyununda karşı karşıya geldi. Peki Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 22 Nisan Perşembe İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2021 ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 22 NİSAN PERŞEMBE

Survivor 2021'in 22 Nisan Perşembe günkü bölümünde ödül oyunu oynandı. Ödül oyununda kazanan taraf belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

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SURVİVOR 2021'İN GEÇEN BÖLÜMDE NELER OLDU?

İletişim oyununun kazananı ünlüler takımı oldu. Ünlüler takımı seçilen bir arkadaşla WhatsApp üzerinden sesli konuşma hakkına sahip oldu.

TV 8'in sevilen yarışması Survivor 2021'in 20 Nisan Salı akşamı yayınlanan bölümüne Acun Ilıcalı'nın İsmail Balaban ile ilgili açıklaması damga vurdu. Ilıcalı, ''Önemi bir konuya girmem gerekiyor ve bu konu İsmail Balaban ile ilgili. Açıkçası bizim limitlerimizi bu sezon ilk defa ciddi derecede zorladı.'' dedi.

Ilıcalı konuşmasına şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz gün olan bir olay İsmail ile ilgili çok üzücü bir durum. Bizim kabul etmemiz mümkün değil. Bu yarışmaya kurallarının tamamen dışında bir durum. Ve açıkçası çok net olmamız gereken bir durum. Bazı konularda yapılan bazı hatalara karşı bir hep toleranslı davranıp bütün felsefimizi yarışmacı kaybetmeme üzerine kurduk. Fakat İsmail ile ilgili olan konu açıkçası bizim limitlerimizi bu sezon ilk defa ciddi derecede zorladı."

Acun Ilıcalı "İsmail'in konusunun çok ciddi bir farkı var: İsmail besini elde ettikten sonra bizim görevlimiz İsmail'e besini yememesi gerektiğini söylüyor. İsmail'de bu uyarıyı dinliyor ve açım çok açım diyor ve bu besini yiyor." dedi. Acun Ilıcalı'nın sözleri üzerine İsmail Balaban "Ödül oyununu kaybettikten sonra baya gergindim zaten. Burada en çok zorlandığım şey açlık olacak bunu biliyordum. 3.5 ay sonra en çok sinirlendiğim oyun diyebilirim. Sonrasında kampa gittik, kamptan sonra da ben gergindim. Oyun alanına doğru gittim, kimse yoktu zaten alanda. Birkaç tane yiyecek madde buldum ve kamp alanına doğru geldim. Gerçekten çok açım dedim. Sonuçta çektiği için yemediğim bir şeyden ceza yiyeceğime yediğim şeyden ceza alayım. Yapmaman gereken bir hareket" dedi.

Ünlü sunucu İsmail'e olayı hatırlatarak ,"Kamera kayıttayken görevli sana yeme diyor. Kayıttayken yeme diye uyarıyor sen de kayıtta olduğu bile bile bunu yiyorsun. Yemeyi aldı, götürdü başka bir konu. Sen bir kamera kaydı varken ve bunun uyarısı net bir şekilde yapılıyorken ben yemeği yerim dersen bu başka bir boyut." ifadelerini kullandı.

İsmail Balaban diskalifiye olmadı. Acun Ilıcalı, İsmail Balaban'ın aldığı cezayı açıkladı.

Acun Ilıcalı daha sonra İsmail'in alacağı cezayı açıkladı. Ilıcalı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu tamamen bakın ben işte böyle yerim mesajıdır. Niyet olmasa da biz buna bugün ılıman yaklaşırsak yarın öbür gün birisi gelip de Acun ağabey bunu ben bir yerden temin ettim müsaadenle yiyeceğim dese aynı şey. Her çalışan kişi beni temsil etmektedir. Survivor'da yenilen yemeğin bendeki karşılığı çaresizliktir. Yaptırım yapmaktan asla mutlu olmadım. Farklı bir yaptırım uygulayacağız sana. Öncelikle bundan sonraki 3 oyunda oynamayacaksın. Bundan sonraki 3 yemek ödülünü yemiyorsun."

Survivor'ın 72. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu oynandı. Survivor'daki ikinci dokunulmazlık oyunu 'En iyiler' karşılaşmasıyla sonuçlandı. En İyiler'de Sergen ve Steven'ın eşlemesi sonucunda oyunu Gönüllüler takımı 10'a 7 kazandı.

Ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya yarıştığı Survivor 2021; 17 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanan 71. bölümünde dokunulmazlık yarışmasında takımlar tüm yeteneklerini sergiledi.

17 Nisan 2021 Cumartesi gününde Survivor'un ilk eleme adayı oy birliği ile Dora oldu.

18 Nisan Pazar akşamı haftanın ikinci eleme adayı konseyde belirlendi.

Survivor 2021'in 18 Nisan Pazar akşamı ekrana gelen 72. bölümünde eleme potasına giren isim İlayda oldu.

Survivor'da bu akşam Gönüllüler takımında SMS birincisi olan isim Steven oldu. Ünlüler takımında SMS birincisi Sergen oldu. Steven eleme adayı olarak Reşat'ı Sergen ise İsmail'i söyledi. Eleme adayları böylece İlayda, Dora, Reşat ve İsmail oldu.

SMS'lerde en az oyu alarak adaya veda eden isim Reşat oldu.