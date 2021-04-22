Survivor kim diskalifiye oldu? 22 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelecek olan Survivor 2021'in 75. bölümünde Acun Ilıcalı'nın yarışmacıları acil durum konseyi için topladığı görüldü. Fragmanda dikkat çeken bir detay da Acun Ilıcalı'nın sözleri sonrası bazı yarışmacıların gözyaşlarına boğulduğu oldu. Peki Survivor kim diskalifiye oldu? | Survivor Acil durum konseyinde kim elendi? 22 Nisan Perşembe İşte ayrıntılar...

SURVİVOR KİM DİSKALİFİYE OLDU? 22 NİSAN PERŞEMBE

Survivor 2021'in 22 Nisan perşembe akşamı ekrana gelecek olan 75. bölümünde Acun Ilıcalı, ödül oyunu sonrası yarışmacıları acil durum konseyinde toplayacak.

75. bölümün fragmanında yer verilen görüntülerde Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara "Survivor'da acil durum konseyine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün itibariyle bir yarışmacımız Survivor'dan ayrılmak zorunda." dediği ve bazı yarışmacıların da gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Bir yarışmacı adaya veda etmek durumunda kalacak. Bu yarışmacının daha önce sakatlık yaşayan Merve Aydın olduğu düşünülüyor.

Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 22 Nisan Perşembe

SURVİVOR ACİL DURUM KONSEYİNDE KİM ELENDİ? 22 NİSAN PERŞEMBE

Survivor 2021'in 22 Nisan Perşembe akşamı yayınlanacak 75. bölümünde acil durum konseyinde Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklama sonrası adaya diskalifiye olarak veda etmek durumunda kalan isim belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...